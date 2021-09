Uczą się hybrydowo w Szczecinie i regionie

Pojedyncze oddziały w czternastu szkołach podstawowych i czterech szkołach ponadpodstawowych uczą się w tym tygodniu zdalnie. Wszystko przez zakażenia koronawirusem uczniów lub nauczycieli.

- W związku z prowadzonym monitorowaniem sytuacji związanej z funkcjonowaniem jednostek systemu oświaty tryb pracy ze stacjonarnego na hybrydowy według stanu na dzień 27 września został zmieniony w 14 szkołach podstawowych (na 500) oraz w 4 szkołach ponadpodstawowych (na 378) - informuje Małgorzata Duras z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty.

Całkowicie zamknięta do poniedziałku 27 września była jedna szkoła podstawowa w gminie Postomino, jednak we wtorek uczniowie wracają już do normalnej stacjonarnej nauki.

(kel)