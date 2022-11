Uniwersytet Szczeciński sprzyja doktorom

Uniwersytet Szczeciński zajął drugie miejsce w kategorii „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce” podczas finału konkursu PRODOK 2022. Gala wręczenia nagród odbyła się w Warszawie i organizowana była przez Krajową Reprezentację Doktorantów, Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Radę Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Nagrodę w imieniu największej na Pomorzu Zachodnim uczelni odebrali przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego Artur Łabuz oraz wiceprzewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego Urszula Chwesiuk.

- Otrzymana nagroda jest owocem wzorowej współpracy pomiędzy samorządem, Szkołą Doktorską Uniwersytetu Szczecińskiego i władzami uczelni - mówi Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa US. - Warto podkreślić, że w ubiegłym roku nasza Uczelnia zdobyła trzecie miejsce.

Podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego rektor US prof. Waldemar Tarczyński pochwalił się, że na uczelni jest 500 doktorów. Są ważni, podkreślał, bo generalnie US jest uniwersytetem młodym. I to obecni doktorzy będą budować przyszłość uczelni. Prof. Tarczyński zapewnił, że US chce odpowiadać na potrzeby otoczenia społecznego i gospodarczego.

Szkoła Doktorska US rozpoczęła interdyscyplinarne 4-letnie kształcenie pierwszych doktorantów 1 października 2019 roku. Została utworzona w ramach zmian systemu kształcenia na uczelniach wyższych wprowadzonych przez ówczesnego ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Szkoła deklaruje, że ma "wszechstronny program kształcenia" i "oferuje wielokierunkowe przygotowanie młodych naukowców do samodzielnego funkcjonowania w krajowym i zagranicznym środowisku naukowym oraz wysokie rozwinięcie umiejętności badawczych".

