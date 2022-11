Gryfy Samorządności. Wybitni studenci docenieni

Podczas uroczystej Gali Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności w szczecińskiej Event Arenie poznaliśmy zwycięzców w konkursowych kategoriach studenckich, ale również dowiedzieliśmy się, który akademik i dziekanat są najbardziej przyjazne naszym żakom.

Studenckim Naukowcem Roku została Nikola Bukowiecka, Studenckim Sportowcem Roku - Mateusz Łęgowski, Studenckim Twórcą Roku - Julia Bury, Społecznikiem Roku - Nadiia Spitsyna. Za Najaktywniejszą Organizację Studencką uznano Koło Naukowe Wolontariatu Studenckiego. Akademickie Biuro Karier US doceniono za rozwój kompetencji studentów. Miasto Szczecin zostało uznane za Partnera Studentów. Tytuł Przyjaznego Dziekanatu trafił do sekcji ds. studenckich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Przyjaznego Akademika - do Dom Studenckiego nr 3 Kordecki. W wydarzeniu poza władzami rektorskimi Uniwersytetu Szczecińskiego udział wzięli wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Wydarzenie zostało objęte mecenatem Miasta Szczecin, patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz było współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

(as)