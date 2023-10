Technikum Technologii Cyfrowych ma patrona

Jacek Karpiński, inżynier elektronik i informatyk, konstruktor pierwszego polskiego komputera K-202, uczestnik Powstania Warszawskiego i żołnierz Szarych Szeregów z batalionu "Zośka" jest już oficjalnie patronem Technikum Technologii Cyfrowych przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie. Wyjątkowa uroczystość połączona ze ślubowaniem na nowy sztandar szkoły 128 pierwszoklasistów odbyła w się we współpracującym ze szkołą Technoparku Pomerania. W wydarzeniu uczestniczył Daniel Karpiński, syn zmarłego w 2010 roku "Małego Jacka".

Technikum Technologii Cyfrowych powstało w 2017 roku jako szkoła czteroletnia na bazie zlikwidowanego Gimnazjum nr 6, 1 września 2019 r. przemianowano ją na pięcioletnie technikum. Dzisiaj do placówki kształcącej przyszłych specjalistów z branży IT, czyli informatyków, programistów, techników fotografii cyfrowej uczęszcza ponad 400 uczniów. Technikum do tej pory nie miało swojego patrona.

- To młodzież zadecydowała, kto ma zostać patronem szkoły, po lekcjach wychowawczych, których tematem były autorytety - mówi Agata Ochrymiuk, nauczycielka historii w Technikum Technologii Cyfrowych. - Na przełomie marca i kwietnia 2023 r. cała społeczność szkolna miała możliwość oddania swojego głosu w tej ważnej dla naszej szkoły sprawie. Uczniowie mieli wybór: mogli zagłosować na słynnych matematyków Henryka Zygalskiego i Stefana Banacha oraz na Jacka Karpińskiego. To właśnie inżynier informatyk, który skonstruował w latach 50. minionego wieku - dwa lata wcześniej niż Amerykanie! - pierwszy komputer, otrzymał najwięcej głosów. Warto dodać, że Jacek Karpiński był również założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego wieloletnim prezesem.

Na czerwcowej sesji Rada Miasta Szczecin jednogłośnie przyjęła uchwałę nadającą Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie imię Jacka Karpińskiego, a 12 października Krzysztof Królak, dyrektor placówki odebrał z rąk darczyńców - prezesa Technoparku Pomerania i Rady Rodziców TTC - nowy sztandar szkoły. Przedstawiciele czterech pierwszych klas technikum mogli zatem złożyć uroczyste ślubowanie.

W uroczystości uczestniczyła wiceprezydent miasta Lidia Rogaś, radni oraz zaproszeni goście, w tym Daniel Karpiński, syn prekursora informatyki, nazywanego "polskim Billem Gatesem".

(kel)