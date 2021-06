Szczecińskie uczelnie ocenione przez "Perspektywy"

Smutne to

2021-06-23 12:40:38

To właśnie m.in ciągnie miasto w dół. Tradycje PRL w powstaniu i rozwoju US - także w kwestii poziomu i doboru kadr, robią swoje. Wiem to z autopsji bo skończyłem US w 1990 r. Jeszcze wtedy jednym z argumentów za przyjęciem na etat była przynależność do PZPR. Nie było czego szukać. Dobrze że jest PUM który odbiega od tej spuścizny.