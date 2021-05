Ósmoklasiści zdają egzaminy. W środę matematyka

Od wtorkowego poranka 3,5 tysiąca szczecińskich ósmoklasistów przystąpiło do egzaminów. To kolejna grupa uczniów – tym razem szkół podstawowych – która wykaże się wiedzą po maturzystach, którzy do egzaminu dojrzałości przystąpili z początkiem maja. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym.

Podobnie jak w poprzednich latach egzamin ósmoklasisty rozpoczął się od sprawdzenia wiedzy z języka polskiego. W środę (26 maja) uczniowie zmierzą się z zadaniami z matematyki. Ostatnia część egzaminu to sprawdzian znajomości języka obcego nowożytnego.

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa wszystkie części egzaminu ósmoklasisty odbywają się z zachowaniem obowiązujących zasad dot. reżimu sanitarnego. Oznacza to między innymi, że podczas egzaminu uczniowie korzystają jedynie z własnych przyborów piśmienniczych, są zobowiązani do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta do czasu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz konieczne jest zdezynfekowanie dłoni przy wejściu do placówki. Szczegóły dot. tego tematu określone są w wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

(isz)