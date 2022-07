Wycieczki ciągną pod hotel Gołębiewski

Stałym punktem pobytu turystów wypoczywających na Wybrzeżu Rewalskim, a szczególnie w Pobierowie, jest spacer ulicą Grunwaldzką w jej zachodnim kierunku. Dlaczego?

Tam właśnie powstaje największy w Polsce hotel Gołębiewski, który będzie mógł jednorazowo przyjąć ok. 3 tys. gości. Niestety, nie udało się dotrzymać czerwcowego terminu otwarcia, gdyż do wykonania jest jeszcze wiele prac. Gotowych jest ok. 370 pokoi w części zachodniej, ale hotel to jeszcze wielki plac budowy, więc budowlańcy zakłócaliby wypoczynek.

Niewątpliwą atrakcją hotelu będzie część wodna z licznymi basenami, zjeżdżalniami wodnymi, saunami i innymi atrakcjami, z których będą mogli korzystać wczasowicze, którzy nie będą musieli wykupić w hotelu noclegu. Do wykonania jest jeszcze zewnętrzna część basenowa, z basenem o wymiarach 102 na 50 metrów.

Kilka dni temu odbył się pogrzeb Tadeusza Gołębiewskiego, który był twórcą tego obiektu. Budowę dokończy zapewne teraz rodzina. ©℗

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI