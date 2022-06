Palmy w hotelu Gołębiewski w Pobierowie, ale sezonu nie będzie

Świnoujścianka

2022-06-16 09:31:22

To co widać na zdjęciach prezentuje się bardzo okazale. Życzę powodzenia właścicielom pięknego obiektu! Mam nadzieję, że w parze z luksusowym wizerunkiem pójdzie jakość, uprzejmość etc. Oczywiście, dotyczy to relacji w obie strony!