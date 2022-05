Kiedy zostanie otwarty Gołębiewski w Pobierowie? Najwięksi optymiści stawiają na czerwiec

Hotel Gołębiewski powstający w Pobierowie wzbudza od początku budowy wiele dyskusji i kontrowersji. 13-kondygnacyjny budynek, w którym będzie mogło jednorazowo wypoczywać nawet trzy tysiące gości, jest przez jednych chwalony, a przez innych mocno krytykowany.

Wygląda jednak na to, że będzie to spora atrakcja dla wczasowiczów wypoczywających w tej części naszego Wybrzeża, chociażby z uwagi na powstającą tu bazę basenów, zjeżdżalni i SPA, które będą dostępne nie tylko dla gości hotelowych. Tego nad morzem brakuje.

Na razie do użytku gotowych jest 370 pokoi (ma być tysiąc) mieszkalnych w części zachodniej budynku na pierwszych czterech piętrach. Trwają prace związane z przygotowaniem do działania potężnej części gastronomicznej, nad uruchomieniem której czuwa szefowa gastronomii, która przyjechała tu z Karpacza. Zamontowano urządzenia kuchenne, w tym amerykańską zmywarkę, która w ciągu godziny myje ok. 2 tys. talerzy. Powstała już ogromna recepcja, w której królują potężne chińskie żyrandole (charakterystyczne dla tych hoteli).

Do wykonania jest jednak wiele

