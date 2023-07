Tłumy na Festynie Rybaka w Dziwnowie. Nie tylko pyszna rybka [GALERIA, FILM]

Fot. Sylwia Dudek

Dobra zabawa, pokaz ratownictwa wodnego, rywalizacja rybackich drużyn, a przede wszystkim degustacja ryb i pysznych potraw rybnych. Tak w sobotę było na Festynie Rybaka - "Ster na Dziwnów".

Dwunastą edycję imprezy odbywającej się na terenie Przystani Sezonowej otworzył Grzegorz Jóżwiak, burmistrz Dziwnowa. - To okazja do poznania ciężkiej pracy rybaków, ale również posmakowania wyrobów, które przygotowało w tym roku Stowarzyszenie "Nasz Dziwnów" i Koło Gospodyń Wiejskich "Fregata" w Międzywodziu - zachwalał burmistrz.

Podczas oficjalnej części imprezy złożono kwiaty przy pomniku „Rybakom, którzy oddali życie na morzu”. Później były animacje dla dzieci i rozpoczęła się "Biesiada rybacka". Potraw rybnych na festynie naprawdę nie brakowało, gdyż organizatorzy oszacowali, że do ich przygotowania użyto ok. 1,5 tony ryb. Olbrzymią popularnością cieszyła się zwłaszcza wyśmienita zupa rybna, ale i do innych potraw ustawiły się długie kolejki chętnych.

Odbyły się także zawody drużynowe w ramach pięcioboju rybackiego oraz pokaz wodnego ratownictwa w wykonaniu WOPR/SAR Dziwnów. Zwieńczeniem imprezy ma być koncert szantowy „Majtki Bosmana” i pokaz sztucznych ogni.

(k)

Film: Sylwia Dudek