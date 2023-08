Regaty Unity Line tuż-tuż

Fot. Regaty Unity Line/Facebook

10 sierpnia przypłyną pierwsze jachty do mariny im. Jerzego Poręby w Świnoujściu. XXI regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko odbywać się będą w dniach 11-13 sierpnia.

Pierwszy wyścig w wymagającej trasie Extreme planowany jest na 11 sierpnia w godzinach popołudniowych. Okolice stawy Młyny, czyli popularnego Wiatraka i plaży w Świnoujściu, to miejsce, z którego będzie można pożegnać żeglarzy płynących wzdłuż trasy promów Unity Line Świnoujście – Ystad. Pozostali uczestnicy regat 12 sierpnia wystartują na redzie Świnoujścia do trzech wyścigów, również widzianych z plaży w Świnoujściu. 13 sierpnia żeglarze pożegnają Świnoujście, startując w wyścigu długim. Jachty udadzą się do Dziwnowa.

(reg)