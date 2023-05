Rodzinnie z Unity Line

Wsiadając na pokład „Skanii”, zawitamy do Ystad w ciągu dnia. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Unity Line, spółka z Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej, to jeden z największych bałtyckich armatorów, którego promy łączą Polskę ze Szwecją. Przewożą nie tylko ciężarówki z towarami, ale również pasażerów, w tym uczestników wycieczek turystycznych. Spółka oferuje zarówno dłuższe wyprawy do atrakcyjnych miejsc w Szwecji, Danii i Norwegii, jak i rejsy promem przez Bałtyk ze Świnoujścia do Ystad i z powrotem. Ta ostatnia propozycja może być dobrym pomysłem na szybki rodzinny wyjazd, tzw. city break.

Unity Line zachęca do tego m.in. osoby, którym nie zostało dużo urlopu, a przed nimi są wakacje z dziećmi.

– Warto przy tym pamiętać, że brak czasu nie oznacza, że musisz zapomnieć o wyjeździe zagranicznym – przekonuje armator. – Dobrym przykładem będzie wycieczka z Unity Line: „Odkryj Ystad w jeden dzień”.

Promy „Polonia” i „Skania” to jednostki, które mogą pomieścić prawie tysiąc pasażerów. Na ich pokładach można spacerować, robić zakupy, tańczyć lub podziwiać widoki z otwartego pokładu.

– Nie ma mowy o nudzie czy ciasnocie! – podkreśla Unity Line. – Dzieci z pewnością będą chciały odwiedzić pokoje gier i zabaw, przygotowane specjalnie dla nich. A co jeśli małych podróżnych dopadnie zmęczenie? Spokojnie! Mogą się położyć i odpocząć w komfortowej kabinie.

Z oferty można skorzystać przez cały rok 2023, praktycznie siedem dni w tygodniu (wyjątek stanowią tylko lipcowe i sierpniowe weekendy).

Co więcej, wsiadając na pokład „Skanii”, zawitamy do Ystad w ciągu dnia. W sam raz na poranną kanapkę ze śledziem, wyborną kawę w jednej z tutejszych kawiarni lub wizytę w muzeum.

Jeżeli natomiast zdecydujemy się popłynąć promem „Polonia”, zobaczymy inne oblicze miasteczka. Usłyszymy hejnał, który każdego wieczoru rozbrzmiewa co kwadrans z kościoła Mariackiego. Pospacerujemy też wśród nastrojowo oświetlonych zabytkowych uliczek.

Unity Line zarządza czterema własnymi promami („Polonia”, „Skania”, „Wolin”, „Gryf”) oraz trzema należącymi do Euroafrica Shipping Lines („Galileusz”, „Copernicus”, „Jan Śniadecki”). Promy kursują wahadłowo na dwóch liniach: Świnoujście – Ystad i Świnoujście – Trelleborg.

Firma specjalizuje się w transporcie cargo oraz wszelkich przewozach wielkogabarytowych (również tych nietypowych). Cieszy się ogromnym zaufaniem spedytorów oraz przewoźników drogowych i kolejowych. Nic więc dziwnego, że Unity Line odpowiada za większość przewozów ładunków oraz samochodów ciężarowych na Bałtyku.

Struktura floty Unity Line umożliwia spółce także przewozy pasażerskie. Dba przy tym nie tylko o sprawny przewóz na drugą stronę Bałtyku, ale zapewnia też dojazd do dalszych rejonów Skandynawii. Bogata oferta wycieczkowa firmy odpowiada rowerzystom, pasażerom zmotoryzowanym, a także podróżującym z całą rodziną lub pojedynczo. Na promach Unity Line można również zorganizować uroczystość rodzinną lub firmową imprezę integracyjną.

Unity Line od kilku lat aktywnie wspiera odbywające się w Szczecinie Dni Skandynawskie. Tak było i w tym roku. W ubiegłym tygodniu z tej okazji spółka zaprosiła wszystkich na piknik rodzinny na Jasnych Błoniach. W strefie rodzinnego relaksu można było się dowiedzieć o wycieczkach, promach i Skandynawii. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych.

Uczestnicy rajdu rowerowego Skandynawia z Gryfusem wrócili do Polski promem Unity Line – partnera i sponsora koszulek.

Również podczas Pikniku nad Odrą (13 i 14 maja) spółka miała swoje stoisko na szczecińskich Wałach Chrobrego.

(ek)