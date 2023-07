Przystanek Szczecin. Letnia Szkoła Seniora zaprasza na wystawę wędrującą

Uczestnicy Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku Fot. Janina KOŁODZIŃSKA

To jest już piąty przystanek poplenerowej wystawy wędrującej seniorów z Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku. Plon ich artystycznych dokonań będzie można oglądać już dziś (24 bm.) o g. 14 w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

– Pokażemy prace wykonane przez uczestników pleneru malarskiego VIII Letniej Szkoły Seniora w O.W. Familijni w Dziwnówku (21-28.08.2022) – mówi Janina Kołodzińska, prezes UTW w Golczewie, organizator autorskiego projektu Letnia Szkoła Seniora w Dziwnówku. – To będzie prezentacja efektów warsztatów technik rysunkowych pt. „Harmonia i kontrast” pod kierunkiem Moniki Artiuch z pracowni plastycznej w Gryficach (powstało 80 prac, z tego 30 prac w formacie A4 zostało wyeksponowanych na wystawie) oraz warsztatów malarstwa sztalugowego pt. „Atrybuty i symptomy w malarstwie pejzażowym”, pod kierunkiem Jana Szewczyka, artysty malarza ze Szczecina (22 prace wykonane na płótnie, akryl w formacie 50x70).

Wystawa kończy swoją wędrówkę 18 sierpnia br. Wówczas uczestnicy będą mogli odebrać swoje prace i zawieźć do własnej galerii. To będzie także początek kolejnej wystawy wędrującej, już zapowiedzianej w ramach LSZS w Dziwnówku o dwóch technikach: pt. „Od realizmu do abstrakcji” pod kierunkiem Jana Szewczyka i „Tajemnica martwej natury” pod kierunkiem Moniki Artiuch.

– Efekty naszych działań tradycyjnie zaprezentujemy na kolejnej wystawie wędrującej od października 2023 do sierpnia 2024 – mówi Janina Kołodzińska.

(reg)