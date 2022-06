Pociągi raczej nie dla rowerzystów

Sobota zapowiadała się pięknie: słońce, ciepło. Co robić? Bierzmy rowery i jedźmy nad morze – decydujemy w piątek wieczorem. Aby mieć pewność, że zabierzemy się z rowerami, kupujemy bilety przez serwis internetowy, który sprawdza, czy w pociągu wystarczy na nie miejsca.

Upewniwszy się, że miejsce dla rowerów będzie, w sobotę rano meldujemy się na goleniowskim dworcu. Przyjeżdża pociąg w kierunku Kołobrzegu, dość szczelnie nabity ludźmi. Idziemy do przedziału rowerowego, ale konduktorka pociągu oznajmia nam, że nas nie zabierze, bo nie ma miejsca dla rowerów.

– Proszę pana, tu ludzie z wózkami dla dzieci jadą, ja już w Szczecinie musiałam odmówić trzem rowerzystom – tłumaczy. Argument, że kupiliśmy bilety przez system rezerwacji i miejsce dla nas powinno być, odbija się od rzeczywistości: przedział faktycznie jest pełny. Odpuszczamy.

Postanawiamy spróbować wbić się do pociągu do Świnoujścia, który ma przyjechać za pół godziny. Pociąg przyjeżdża, zapełniony ludźmi nie mniej niż ten poprzedni. Konduktor patrzy na nas z politowaniem, odmawia zabrania rowerów…

Zmieniamy plany, zamiast nad morze – jedziemy do Przybiernowa. Postanawiamy nie liczyć już na kolej, do Goleniowa wracamy pedałując.

Piszę to, żeby przestrzec wszystkich, którzy dali się namówić na porzucenie samochodów i przewóz rowerów pociągiem. Jak widać, wcześniejszy zakup biletów nie gwarantuje, że wsiądziemy do pociągu z rowerem i w weekend dotrzemy nad morze. A nawet jeśli tak, to ta sztuka może nam się nie udać w drodze powrotnej i zostaniemy na peronie w Kołobrzegu, Trzebiatowie albo Międzyzdrojach z alternatywą: powrót nocą rowerem do domu albo „Trzebiatów by night”…

Dlatego właśnie kupuję bagażnik dla rowerów i choć bardzo byśmy chcieli jeździć pociągiem, będziemy wozić rowery samochodem. Nie będziemy „eko”, wyjdzie drożej, za to będziemy mieć pewność, że wrócimy zgodnie z planem do domu.

Żeby było jasne: nie mam żadnych pretensji do obsługi pociągów. Zadaniem kolejarzy jest bezpiecznie przewieźć pasażerów, a nietrudno sobie wyobrazić, co by się działo w razie gwałtownego hamowania z ludźmi zaplątanymi w jakieś rowery wepchnięte w tłum… Na miejscu konduktora też pewnie bym odmówił zabrania rowerzystów.

Pretensje trzeba mieć natomiast do autorów systemu rezerwacji biletów, który „robi ludzi w balona”, obiecując im bezproblemowy przejazd. A przede wszystkim do tych, którzy kupują tabor, w którym są tylko 3-4 miejsca dla rowerów, a namawiają rowerzystów do masowego porzucania samochodów. Panie marszałku, kolejne pociągi niech Pan kupuje zastrzegając, że mają mieć spory przedział bagażowy! To, co teraz się dzieje, to po prostu żarty jakieś. A letni sezon rowerowy dopiero się zaczyna…

Oczywiście wystąpiliśmy o zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety. ©℗

(cm)