Mają bilety, zostają na peronach. Tania, ale tłoczna alternatywa

Czy tegoroczne wakacje mogą być koszmarem dla pasażerów pociągów? Wiele na to wskazuje. Drożejące paliwo sprawia, że coraz więcej osób rezygnuje z jazdy samochodem i przesiada się na znacznie tańszy pociąg.

Jak mówią sami kolejarze, w porównaniu do ubiegłego roku, a nawet do czasów sprzed pandemii, wzrost liczby pasażerów jest widoczny. Dotyczy to zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych. Niestety, nie każdy kto kupi bilet, szczęśliwie wsiada do pociągu. To prowadzi do konfliktów i nieporozumień.

- Pasażerów jest faktycznie więcej. Dzisiaj około 200 osób stało na korytarzach, bo nie było miejsca w przedziałach. Jest naprawdę ciasno. I trudno się dziwić, skoro benzyna jest taka droga - przyznaje konduktor pociągu IC „Przemyślanin", który w środę jechał do Świnoujścia.

Sporo osób coraz częściej dojeżdża pociągami do pracy. Niektórzy mogą w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Bilety kolejowe wciąż są bowiem bardzo tanie, a ostatnie podwyżki były raczej symboliczne. Pokonanie 100 km pociągiem może być nawet kilkakrotnie tańsze niż przejazd

