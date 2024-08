On Art także w Trafo

Fot. materiały oragnizatora

Festiwal On Art trwa ponad dwa miesiące i odbywa się jednocześnie w wielu miastach Polski – w wakacyjnej i niezobowiązującej formule kin letnich. Prezentowanych jest kilkadziesiąt wyselekcjonowanych filmów o sztuce z całego świata. Na Festiwalu zobaczyć można nieszablonowych artystów, najciekawsze trendy i wyjątkowe zjawiska z różnych kontynentów i kultur.

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Rozwoju Kinematografii, promująca kino polskie i europejskie. Fundacja zrealizowała już ponad półtora tysiąca wydarzeń filmowych w Polsce i Europie dla kilkuset tysięcy widzów.

W sobotę 10 sierpnia w Trafostacji Sztuki TRAFO przy ul. św. Ducha w Szczecinie o godz. 19 odbędą się 4 seanse. Projekcję rozpocznie film „Hallucigenai”, video art pokazujące psychodeliczna podróż łączącą prehistorię i niepewną przyszłość post-humanistycznego życia. Film wykorzystuje materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, by ukazać spekulatywne pomysły i obrazy. Następnie zostanie wyświetlony short film „Streetcar” – bliski wgląd w proces przygotowywania się aktorów do roli, podczas którego widz konfrontuje się z emocjami i trudnościami związanymi z wczuciem się w postać. Po zakończeniu projekcji filmu „Streetcar” zostanie wyświetlony film dokumentalny „The Prelude” – na Łotwie jest miejsce, w którym można zagrać na niezwykłym fortepianie. Pianista wyrusza w podróż, by skonfrontować się nie tylko z niezwykłym instrumentem, ale też z jego konstruktorem. Projekcję zakończy czarująca i magiczna animacja „The Grand Mother” o alternatywnej wersji stworzenia człowieka.

W sobotę 17 sierpnia w Trafostacji Sztuki w Szczecinie o godz. 19 odbędzie się projekcja filmu będącego zakończeniem festiwalu On Art w TRAFO. „Club” to film dokumentalny przedstawiający historię ucieczki od szarej rzeczywistości powojennej Polski, w barwny świat filmów lat 50. Ostatni członek Amatorskiego Klubu Filmowego, Mieczysław Chudzik, opowiada o osiągnięciach, codzienności i kreatywnym procesie filmowców zaangażowanych w AKF. Jego opowieść ilustrują filmy nagrane przez członków tego amatorskiego ruchu, pierwszy raz pokazywane na dużym ekranie.

Filmy prezentowane są w oryginalnych wersjach językowych z angielskimi napisami. Wstęp wolny.

(aj)