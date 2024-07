Prawdziwe lato tylko w Nowogardzie [GALERIA]

Lato z Muzami, jeden z najważniejszych letnich festiwali artystycznych w regionie, rozpoczęło się od mocnego akordu. Głównie za sprawą wokalistki jazzowej Urszuli Dudziak, która na scenie NDK w Nowogardzie zaczarowała publiczność. Głosem i energią. Natomiast reżyserka - Lidia Duda została laureatką Laura Cisowego 2024. Ceniona autorka filmów dokumentalnych otrzymała nagrodę w tym roku "za wybitne osiągnięcia artystyczne".

W dniach 8-14 lipca w Nowogardzie odbywa się 27. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami”. Wydarzeniem, które w piątkowy wieczór, 12 lipca, oficjalnie otworzyło tę imprezę, był koncert Urszuli Dudziak. Był to niezwykły koncert właściwie dwojga artystów: Urszuli Dudziak i Grzegorza Piotrowskiego, kompozytora, producenta i saksofonisty, który zdobył uznanie publiczności i krytyków muzycznych zarówno w Polsce jak i poza jej zagranicami.

27. edycja Lata z muzami, które na stałe wkomponowało się w krajobraz Nowogardu, zapowiada się co najmniej interesująco. Festiwal gości bowiem bardzo znane postacie kultury, w tym przede wszystkim - filmu. To wyjątkowe wydarzenie skierowane jest jednak także do twórców muzyki i malarstwa. W ciągu festiwalowych dni zostanie zaprezentowanych 50 filmów. Festiwal dopełnia bogaty program wydarzeń towarzyszących: koncertów, widowisk plenerowych, wernisaży, paneli dyskusyjnych. Organizatorem wydarzenia jest Aneta Drążewska, dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury w Nowogardzie, burmistrz Nowogardu - Michał Wiatr oraz Krzysztof Spór - dyrektor artystyczny nowogardzkiego Festiwalu „Lato z Muzami”.

Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami" objął patronatem medialnym Kurier Szczeciński.

Tekst i fot. Jarosław Bzowy