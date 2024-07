Sonda na lato. Jakie filmy najchętniej oglądasz?

Jacek Andrysiak:

– Jako pedagog i nauczyciel wychowania fizycznego propaguję intensywny styl życia, ale również zachęcam do dobrych filmów, bo nie ma nic lepszego niż klasyka polskich i zagranicznych filmów, a w szczególności tych, gdzie jest wątek gangsterski i mafii sycylijskiej. Moim ulubionym reżyserem jest Francis Ford Coppola, który swoim filmem „Ojciec chrzestny” opowiedział słynną historię mafijnego rodu Corleone. Mamy teraz w Nowogardzie festiwal „Lato z Muzami”, szczególny pod względem atrakcji kulturalnych w regionie w okresie letnim. Życzę pracownikom Nowogardzkiego Domu Kultury i dyrektor Anecie Drążewskiej powodzenia w realizacji tego ważnego wydarzenia kulturalnego. A widzom, gościom kolejnego dobrego roku pełnego wrażeń i filmowych emocji podczas projekcji filmowych na festiwalu.

Jolanta Jończyk:

– Filmy biograficzne często bywają dla mnie inspirujące. Dlatego właśnie takie oglądam najchętniej, ale lubię również oglądać filmy przyrodnicze o życiu zwierząt w naturze. Te filmy mają w sobie coś niezwykłego. Zawsze, gdy je oglądam, podziwiam twórców za zdjęcia, często bliskie ujęcia, to jest bardzo fascynujące. Lubię też filmy historyczne jak np. „Potop”, „Ogniem i Mieczem”, ale z ogromnym sentymentem również ostatnio obejrzałam film pt. „Trędowata”.

Robert Orłowski z synem Norbertem:

– Uwielbiam horrory, bo mają w sobie określone emocje, które przeżywa się w trakcie oglądania. Kolejnym gatunkiem są filmy science fiction i tu zdecydowanie muszę wspomnieć „Gwiezdne Wrota”. To film, który jest moim ulubionym. Film „Gwiezdne Wrota” to świetny, pełnej przygody, akcji obraz spod znaku science fiction. Oglądajmy filmy, bo one naprawdę poszerzają nasze horyzonty myślowe i wywołują emocje od wzruszenia po krzyk, a nawet strach, który bywa niezbędnym elementem właśnie dobrego horroru.

Maria i Jerzy Jagodzińscy:

– Zdecydowanie byśmy z mężem chcieli oglądać więcej filmów w telewizji, ale tych związanych z życiem wielkich postaci np. historycznych, jednak jest ich na tę chwilę jeszcze niewiele, przynajmniej w Polskiej Telewizji. Dlatego oglądamy głównie filmy historyczne, ale tu pana zaskoczę, bo również te dla dzieci i wcale się tego nie wstydzimy. Co do festiwalu „Lato z Muzami” to tu każdy rok i festiwal przynosi dobre wrażenia, które coś w nas zmieniają i dają np. olbrzymią promocję w woj. zachodniopomorskim. Dlatego pozostaje nam za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego” wszystkich miłośników kina zaprosić do Nowogardu na Festiwal „Lato z Muzami”.

Dorota Klimczak:

– Mam wiele ulubionych filmów, ale najbardziej ceniony to zdecydowanie film: „Zielona mila”. To amerykański dramat, gdzie główną rolę grał Tom Hanks, który wcielił się w rolę jednego ze strażników bloku śmierci w więzieniu. Ta historia nadal mnie wzrusza i czasami wracam do tego filmu z przyjemnością. Co do filmów polskich to tu zdecydowanie pierwsza wersja komedii „Sami Swoi”, którą oglądałam bardzo wiele razy i oczywiście hit ostatnich lat, a mianowicie „Ranczo”. Bardzo dobrze, że mamy w Nowogardzie Festiwal „Lato z Muzami”, bo to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych odbywających się w województwie zachodniopomorskim. Trzeba tu być!

Tekst i fot. Jarosław BZOWY