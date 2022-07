Bezpieczeństwo nad wodą. Policja apeluje o rozsądek

25 lipca obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. O bezpieczeństwie nad wodą trzeba pamiętać zawsze.

Policjanci z Referatu Wodnego Komendy Miejskiej Policjanci w Szczecinie przypominają o przestrzeganiu kilku prostych zasad, które pozwolą cieszyć się przyjemnym i bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą.

Korzystajmy tylko z kąpielisk strzeżonych, przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika. Trzeba znać swoje możliwości pływackie i nie przeceniać ich. Jeśli chcemy się wybrać w dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź. Użyjmy bojki z szelkami, jeśli zasłabniemy, będzie dobrym podparciem, aby odpocząć i wezwać pomoc. Na łódce, kajaku, rowerze wodnym używajmy kamizelki ratunkowej. Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu!

Obserwujmy swoje dzieci podczas zabawy w wodzie, jesteśmy za nie odpowiedzialni! Nie bawmy się w podtapianie innych osób, spychanie z pomostów i materaców. Zabawy w wodzie muszą wykluczać ryzyko i eskalacje niebezpiecznych zachowań (brutalności, agresji, niezdrowej rywalizacji). Nie skaczmy „na główkę” w nieznanym miejscu, grozi to kalectwem! Nie skaczmy też do wody po dłuższym opalaniu. Unikniemy wstrząsu termicznego, którego organizm bardzo nie lubi. Do wody należy wchodzić powoli.

Wyjdźmy z wody, jeśli jesteśmy zmęczeni, jest nam zimno lub jesteśmy głodni. Może dojść do wychłodzenia organizmu lub nagłej utraty sił spowodowanej wzmożonym wysiłkiem.

- Pamiętajmy też, że w wodzie tonący jest zawsze silniejszy - zwracają uwagę policjanci. - Nie należy więc podpływać bezpośredniego do tonącego, tylko podać kij, wiosło, koło ratunkowe, piłkę itp.

Jeżeli zauważymy wypadek nad wodą lub przypadek tonięcia, wezwijmy pomoc. Numer alarmowy – 112, Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 984 lub numer ratunkowy nad wodą 601 100 100. W działaniach ratowniczych to czas odgrywa ważną rolę.

