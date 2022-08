Na Arkonkce - wszystkie baseny znów otwarte

„Wszystkie baseny są czynne. Cała infrastruktura jest dostępna" - potwierdza Justyna Wnuk, kierowniczka najnowocześniejszego i najchętniej odwiedzanego kompleksu rekreacyjnego Szczecina - Arkonki. Nie ma więc przeszkód, żeby znów w pełni korzystać z uroków szczecińskiej Majorki.

W czwartek ( 4 sierpnia) - po raz drugi w minionym tygodniu - zostały wyłączone z użytkowania główne atrakcje Arkonki: największe baseny stref „so fine" wraz ze zjeżdżalniami, gejzerami i sztuczną rzeką. Czego przyczyną były incydenty z maluszkami, które bez pieluchomajtek wypróżniały się wprost do wody. Choć nieczystości zostały z wody dość szybko usunięte, to ta wymagała dodatkowego przechlorowania.

Zatem w czwartek i piątek do dyspozycji szczecinian oraz turystów pozostawały jedynie: basen sportowy oraz maleńka „łezka", czyli najpłytsza z wodnych atrakcji. Oczywiście także plaża wraz z zapleczem reakreacyjnym: placem zabaw, boiskami do siatkówki, kortami do tenisa i badmintona, skateparkiem.

Zakład Usług Komunalnych początkowo stał na stanowisku, że w przypadku wyłączenia z użytkowania części basenów - nie z winy administracji obiektu - plażowiczom nie przysługuje zwrot za bilety (normalny - 16 zł, ulgowy - 8 zł - przyp. aut.). Natomiast w piątek zmienił zdanie. „Wszystkie osoby, które w czwartek były na obiekcie, mogą zwracać się z prośbą o rekompensatę za zakupiony bilet" - przekazał Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

Natomiast w sobotę (6 sierpnia) już wszystkie baseny szczecińskiej Majorki zostały udostępnione plażowiczom. Wraz z otwarciem obiektu, czyli już o godz. 10. Natomiast przy kasach pojawiły się ostrzeżenia: „NAKAZ noszenia pieluchomajtek przez małe dzieci na terenie obiektu".

- Dzisiaj rano dostaliśmy informację z laboratorium sanepidu, że baseny są czyste, nie ma żadnych bakterii. I właśnie na tej podstawie otworzyliśmy wszystkie baseny dla szczecinian i turystów - mówi Justyna Wnuk, kierowniczka Arkonki - Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Choć jest najnowocześniejszym i najpopularniejszym ze szczecińskich obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, to akurat w sobotę (6 sierpnia) zainteresowanie plażowaniem na Arkonce było nikłe. Około godz. 15 na jej terenie przebywały zaledwie 104 osoby, gdy w trakcie ostatnich upałów - średnio - było ich ponad 3,5 tysiąca. ©℗

(an, współpraca sag)