Znów zamknięte baseny na Arkonce

W czwartek około południa zostały wyłączone z użytkowania dwa największe z basenów szczecińskiej Majorki, a także cieszące się największą popularnością i zapewniające najwięcej emocji zjeżdżalnie, sztuczna rzeka oraz „morze”. Z powodu tego, co – jak alarmował Czytelnik – „po wodzie pływa i kaczka się nie nazywa”.

Sytuacja powtarza się na tyle często, że prawdopodobnie będzie wymagała zmiany regulaminu najnowocześniejszego i najchętniej odwiedzanego kompleksu rekreacyjnego Szczecina – Arkonki. Chodzi o najmłodsze dzieci, którym rodzice pozwalają na korzystanie ze stref „so fine” – basenów, zjeżdżalni, rzeki oraz gejzerów – samodzielnie i bez zabezpieczenia, czyli pieluchomajtek. Z tego powodu już po raz drugi w tym tygodniu – właśnie w czwartek (4 sierpnia) – zostały wyłączone z użytkowania trzy główne atrakcje szczecińskiej Majorki.

– Tym razem nie chodziło o sytuację jednostkową. Mieliśmy do czynienia z fatalnym prawem serii. Dzieci się wypróżniały w trzech miejscach zespołu basenów. Koniecznością stało się więc zamknięcie zjeżdżalni, sztucznej rzeki oraz basenu „morze” – informował Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

W chwili wyłączenia z użytkowania największych atrakcji Arkonki na terenie tego kompleksu rekreacyjnego przebywało ponad 3,5 tysiąca plażowiczów. Do ich dyspozycji pozostał basen sportowy oraz maleńka „łezka”, czyli najpłytszy z basenów, w którym najchętniej przebywają najmłodsze dzieci wraz z opiekunami.

– Najgorsze, że zupełnie nie wiemy, co się dzieje. Ludzie zostali wyrzuceni z basenów. Tłoczą się więc z dziećmi w najmniejszym z basenów. Nie ma mowy o zachowaniu jakiegokolwiek dystansu. Przy takim upale (w tym czasie temperatura sięgała 35 stopni Celsjusza w cieniu – przyp. aut.) tłoczymy się wszyscy jak śledzie – komentował jeden z naszych Czytelników (dane do wiadomości redakcji).

– Przyjechałem z rodziną na Arkonkę tuż po godz. 13. Gdybym na wejściu usłyszał, jaka jest sytuacja, nie zdecydowałbym się na to kąpielisko, tylko wybrał Głębokie. Jednak bilety kasowano, nie informując o niczym. Ludzie się teraz burzą. Jest wielka awantura. Jedni chcą wiedzieć, co się dzieje. Inni żądają zwrotu za bilety – przekazywał pan Mikołaj, nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji). – Panuje niewyobrażalny chaos. Nie byłoby tego bałaganu, gdyby zarządzający Arkonką przez megafony poinformowali plażowiczów, co tak naprawdę się dzieje. Bo teraz… naprawdę może dojść do paniki.

Andrzej Kus zapewnia, że nieczystości ze skażonej wody zostały usunięte. Wyłączenie z użytkowania basenów oraz tzw. rzeki było jednak koniecznością, bo woda wymagała dodatkowego przechlorowania.

– Zostaną przeprowadzone kolejne badania wody. Jeżeli sanepid dopuści, to już w sobotę wszystkie baseny Majorki będą dostępne dla szczecinian i turystów – przekonuje rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. – Jednak na tyle często się powtarza problem braku zabezpieczenia w pieluchomajtki najmłodszych dzieci, które wchodzą do wody i… im się przydarza, że musimy zaapelować do ich rodziców o odpowiedzialność. Przez ich lekkomyślność cierpią wszyscy, którzy chcą korzystać z uroków szczecińskiej Majorki. Szczególnie przy tak sprzyjającej pogodzie. Naprawdę, to nas wszystkich za drogo kosztuje. Będziemy musieli zmienić regulamin Arkonki: pieluchomajtki będą obowiązkowe.

W przypadku wyłączenia z użytkowania części basenów nie przysługuje zwrot za bilety. Tym bardziej że do niego doszło nie z winy administracji obiektu. Poza tym plażujący na Arkonce mają do dyspozycji jeszcze sporo innych atrakcji. W tym także wodną „łezkę” i basen sportowy.

Jak informuje Andrzej Kus, informacja o wyłączonych basenach znajduje się przy kasach głównych. Informowanie o utrudnieniach jest także obowiązkiem kasjerów oraz ochroniarza kasującego bilety mobilne.©℗

A. NALEWAJKO