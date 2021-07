Mili goście w redakcji „Kuriera”

Naszą redakcję odwiedziły dzieci korzystające z półkolonii letnich organizowanych w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. 3 Maja w Szczecinie. Wśród wielu ciekawych propozycji i zajęć znalazły czas i ochotę, by poznać od środka najstarszą gazetę w mieście.

Półkolonie w SP 61 trwają od 28 czerwca do 9 lipca. Organizowane są dwa pięciodniowe turnusy.

– Korzystają z nich dzieci z różnych szkół, nie tylko z naszej – mówi Iwona Skiba, kierownik półkolonii. – Najmłodsze z nich chodzą do zerówki, najstarsze są z piątej klasy.

Półkolonia nie jest duża, ma dwie grupy. Podczas każdego z turnusów zaplanowano inny program, by dzieci ciekawie spędziły czas. Podczas pierwszego turnusu uczestnicy byli w kinie, plażowali na Wyspie Grodzkiej, korzystali z zajęć plastyczno-technicznych, zwiedzali bazylikę archikatedralną i oglądali panoramę miasta z wieży widokowej. Były też zajęcia sportowe, wycieczka do Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe – Zdroje” i wyjście do Muzeum Narodowego.

Program drugiego turnusu to wycieczka z przewodnikiem po Szczecinie, kinowy seans w Heliosie, zajęcia w ProMediach, warsztaty w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, gry i zabawy w parkowym placu zabaw, zajęcia plastyczno-techniczne, wycieczka do minizoo w Smętowicach, ognisko z kiełbaskami, wyjście do Muzeum Narodowego i zajęcia warsztatowe „Afryka” na Wałach Chrobrego.

Jest nam bardzo miło, że w tym bogatym programie uczestnicy półkolonii znaleźli czas i ochotę, by odwiedzić redakcję „Kuriera Szczecińskiego”, najstarszej gazety w Szczecinie.

– Cieszymy się, że przy okazji zwiedzania Szczecina dzieci mają okazję poznać tak ciekawe miejsce – mówiły panie nauczycielki towarzyszące grupie.

Uczniowie byli bardzo ciekawi tej pracy. Dowiedzieli się, jak pracują dziennikarze, jak zbierają informacje, czym się zajmują. Poznali też zajęcia redaktorów technicznych. Padło bardzo wiele pytań! A ciekawość to pierwszy krok do… zawodu dziennikarza! Kto wie, może ta wizyta zainspiruje kogoś z młodych szczecinian do tego zawodu? ©℗

Anna GNIAZDOWSKA