Miejsca przyjazne rowerzystom

Fot. Sylwia DUDEK

Na Pomorzu Zachodnim mamy coraz więcej tras rowerowych, a przed wakacjami zostało zarejestrowanych 17 nowych Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Wygląda na to, że w tym tygodniu liczba MPR na Pomorzu Zachodnim wzrośnie do 102. To miejsca, gdzie rowerzyści mogą przenocować, zjeść śniadanie, przechować bagaż, zrobić pranie czy wykonać proste naprawy. Takie obiekty wyróżniane są na mapach, oznaczane tabliczkami czy naklejkami, co jest ułatwieniem dla podróżujących na rowerach. MPR to m.in.: Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku, restauracja w Połczynie-Zdroju, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, hotele w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Niechorzu, Darłowie, Mielnie, Karlinie, Moryniu, Jeżycach (gm. Darłowo), Osuchu (Gryfino). Na początku sierpnia zakończy się procedura certyfikacji kolejnych pięciu MPR-ów, wśród których są trzy obiekty noclegowe: Próchnowo, gm. Mirosławiec; Kaleńsko, gm. Boleszkowice; Stepnica, gospodarstwo rolne „Ślimak Szczeciński” oraz Morskie Centrum Nauki.

(reg)