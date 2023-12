Znakomici artyści scen nagrodzeni. Tak było na gali Bursztynowego Pierścienia [GALERIA, FILM]

Laureaci „Bursztynowego pierścienia” Fot. Dariusz GORAJSKI

To był wyjątkowy wieczór. Statuetki dla najlepszych spektakli oraz aktorów za znakomite role w sezonie 2022/2023 zostały przyznane. – Wielką przyjemnością jest widzieć przedstawicieli wszystkich teatrów zachodniopomorskich w jednym miejscu – przyznał Daniel Źródlewski, przewodniczący jury konkursowego, będący współprowadzącym wydarzenie.

Poniedziałkowa Gala dorocznego plebiscytu Bursztynowy Pierścień tym razem odbyła się w Teatrze Kameralnym. Zgodnie z tradycją, tegoroczni zwycięzcy zostali uhonorowani w siedzibie ubiegłorocznego laureata – Michała Janickiego, gospodarza uroczystości.

Wybrali widzowie

Bursztynowy Pierścień to najstarszy konkurs teatralny w naszym regionie. Jego organizatorem jest redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, zaś pierwsza jego edycja odbyła się w 1965 roku, ale w latach 70. i 80. z powodu wydarzeń społeczno-politycznych nie organizowano go regularnie. Od lat 90. odbywa się nieprzerwanie, a zasady pozostały niemal niezmienione: głosowanie publiczności i wybory jurorów. Efekt: sześć nagród dla wyjątkowych artystów oraz scenicznej twórczości.

Uroczystość wręczenia nagród otworzył redaktor naczelny, prezes „Kuriera Szczecińskiego” Roman Ciepliński, który powitał zgromadzonych gości.

Przez dwa miesiące Czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego” oddawali głosy na najlepsze spektakle i role aktorskie. Za najlepszą rolę ubiegłego sezonu artystycznego widzowie uznali kreację aktorską Danuty Kamińskiej, która wcieliła się w rolę despotycznej dyrektorki szkoły w spektaklu „Nienauczalni” Teatru Lalek „Pleciuga”. W imieniu nieobecnej z powodów zdrowotnych aktorki, statuetkę odebrał jej mąż Dariusz Kamiński, aktor i reżyser. – To piękna puenta, bo w zasadzie po 40 latach pracy na scenach w Szczecinie to jest wspaniała nagroda. Dziękuję wszystkim głosującym, jest to miłe. Moja żona, gdyby tu była, na pewno chciałaby podziękować także koleżankom i kolegom z zespołu – dodał.

Publiczność głosując za pomocą SMS-ów i kuponów z „Kuriera” wybrała także najlepszy spektakl sezonu. Przewodniczący jury przyznał, że walka widzów była niezwykle zacięta do ostatnich chwil. Ostatecznie zwyciężył monodram Olgi Adamskiej w reżyserii Arkadiusza Buszki „Frida. Kolekcjonerka z Westendu” wystawiony w Willi Lentza na podstawie tekstu Anny Ołów-Wachowicz.

– O kolekcji Deringów, którzy mieszkali w Willi Lentza przed wojną opowiedział nam Dariusz Kacprzak z Muzeum Narodowego i stwierdziłyśmy z Olgą Adamską, że to temat na monodram. Kiedy Arkadiusz Buszko wziął to w swoje ręce, powstał spektakl – mówiła autorka.

Docenili jurorzy

W wymienionych kategoriach nagrody przyznali także jurorzy. Bursztynowym Pierścieniem nagrodzili Jacka Piątkowskiego za tytułową rolę tracącego pamięć ojca w spektaklu Teatru Współczesnego. Docenili także sam spektakl „Ojciec” w reżyserii Norberta Rakowskiego, uznając go za najlepsze przedstawienie minionego sezonu.

– Jestem nałogowcem. Są dwie rzeczy, które mnie podniecają: teatr i miłość, i chociaż to są nałogi, nie mam zamiaru iść na odwyk – powiedział ze swadą aktor po odebraniu nagrody.

Mirosław Gawęda, dyrektor Teatru Współczesnego dodał, że w tym spektaklu, który ze względu na swój temat jest bardzo ważny, dzieje się coś niezwykłego pomiędzy aktorami a widzami, zachodzi szczególna relacja.

Podczas gali obecni byli artyści docenieni oraz tacy, którzy dopiero zaczynają swoją sceniczną karierę. W nawiązaniu do średniowiecznych turniejów rycerskich jurorzy rokrocznie przyznają także Srebrną Ostrogę dla debiutanta odznaczającego się znajomością rzeczy w swej sztuce. W poniedziałek statuetkę tę otrzymał Aleks Joński z Teatru Lalek „Pleciuga” i Teatru Kamera. W uzasadnieniu jurory podkreślili, że jest to nagroda za „za intensywny i wyrazisty debiut na szczecińskich scenach”.

Tegoroczną Wielką Nagrodę Jury otrzymał Jakub Skrzywanek, reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego. Jej wręczenie poprzedziła laudacja, którą odczytał Daniel Źródlewski: – Za odważne i konsekwentne łączenie teatralnej prowokacji z głębokim społecznym zaangażowaniem w wyniku czego rodzi się teatr, który widzi, czuje, słucha, edukuje i poprzez rzeczywistą debatę staje w obronie najsłabszych, zdehumanizowanych i wykluczanych w naszej rzeczywistości. To nagroda nie tylko za pełne empatii spektakle czy nietuzinkowe projekty edukacyjne, ale też za umożliwienie zrozumienia pełnego języka teatru tym, którzy dotychczas nie mieli na to szans.

Gala Bursztynowego Pierścienia po raz kolejny pokazała różnorodność zachodniopomorskich scen. Zachęcamy do odwiedzania teatrów. Najlepsze kreacje aktorskie i spektakle obecnego sezonu Czytelnicy i jurorzy będą mogli uhonorować w przyszłym roku. ©℗

Elżbieta KUBERA