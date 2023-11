Plebiscyt Bursztynowy Pierścień. Aktorzy w finale

Finałowe przedstawienia i kreacje aktorskie zachodniopomorskich scen czekają na głosy Czytelników „Kuriera Szczecińskiego”. W plebiscycie Bursztynowy Pierścień widzowie mogą dokonywać wyboru najlepszej roli aktorki bądź aktora oraz spektaklu do 30 listopada.

Trwa ostatni etap plebiscytu. Tym razem o statuetki Bursztynowego Pierścienia walczą dwie jedenastki, gdyż zarówno dwa z nominowanych spektakli, jak również dwie nominowane role otrzymały ex aequo tę samą liczbę głosów Czytelników. W ubiegły weekend opisaliśmy finałowe spektakle, zatem teraz czas na zaprezentowanie sylwetek aktorów, których role zebrały największą pulę głosów. Już 4 grudnia poznamy laureatów nagród publiczności oraz nagród jury konkursowego.

Obecny, drugi etap plebiscytu Bursztynowy Pierścień potrwa do końca bieżącego miesiąca. Wyłoni spośród finałowych przedstawień i ról te, które szczególnie mocno zapadły widzom w sercach i zdaniem Czytelników „Kuriera” powinny zostać uhonorowane statuetkami. Warto zatem się pokusić o mini statystykę: w zestawieniu finałowych kreacji aktorskich znalazło się pięć ról aktorów Teatru Współczesnego, choć nie zawsze granych na deskach macierzystej sceny, trzy role aktorów Teatru Lalek Pleciuga oraz po jednej artystów: Teatru Nie Ma, Teatru Polskiego i Opery na Zamku.

Poniżej prezentujemy sylwetki odtwórców najlepszych ról teatralnych sezonu 2022/2023, według liczby uzyskanych dotychczas głosów naszych Czytelników.

Olga Adamska, aktorka Teatru Polskiego za rolę w spektaklu „Frida. Kolekcjonerka z Westendu”, Willa Lentza oraz za rolę w spektaklu „Komedianci”

Szczecinianka z urodzenia i świadomego wyboru. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Debiutowała jako studentka w Teatrze Starym , a po ukończeniu PWST w Teatrze Stu w Krakowie. Od 1998 roku w zespole Teatru Polskiego w Szczecinie, gdzie zagrała wiele ról, często nagradzanych.. Jest również producentką autorskich projektów artystycznych: „My hrabiny nie płaczemy”, koncert „Adamska Va Banque” z Baltic Neopolis Orchestra. Obecnie zobaczyć ją można w spektaklach: „Komedianci”, „Magia Obłoków”, „Aleja zasłużonych”, „Kolacja Dla Głupca”.

Danuta Kamińska za rolę w spektaklu „Nienauczalni”, aktorka Teatru Lalek „Pleciuga”

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Pracę na scenie rozpoczęła w 1981 r. w Teatrze Lalek "Pleciuga" później od 1987 do 1995 r. występowała na deskach Teatru Polskiego jako aktorka dramatyczna, żeby w 1996 r. powrócić do Pleciugi, w której pracuje do dziś. Stworzyła wiele ważnych kreacji aktorskich. W 1985 r. została laureatką piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Od 1992 r. współpracowała z Piwnicą przy Krypcie oraz z lokalnym oddziałałem TV Szczecin (współgospodyni programu "3-5-7"). Była asystentką reżysera w wielu spektaklach Pleciugi.

Obecnie można ją zobaczyć w spektaklach: „Nienauczalni”, „Motyla noga”, „Kiedy zakwitnie margerytka” „Choinka z bajkami”.

Marta Jesswein za rolę w spektaklu „Kleopatra”, aktorka Teatru Nie Ma

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, tłumaczka. Członkini Teatru Nie Ma nieprzerwanie od 2002 r. Od 2012 r. tancerka stylu tribal fusion oraz ATS, członkini szczecińskiej grupy Medeina. Średnio raz na 10 lat wiąże się z nowym hobby, obecnie więc skutecznie uczy się sztuki tańca z ogniem, co prezentuje na scenie. Obecnie można ją oglądać w spektaklach „ Kleopatra” w roli tytułowej, „Czerwona magia” „Czytamy Wampiłowa”, „Babski bunt”.

Ewa Zeuner za rolę w spektaklu „Trubadur”, solistka w Operze na Zamku

Ukończyła studia wokalne i pedagogiczne w Wyższej Szkole Muzycznej Carla Marii von Webera w Dreźnie. Otrzymała nagrodę DAAD za wybitne osiągnięcia studentów zagranicznych. Jest laureatką Konkursu Händlowskiego w Halle. Z wyróżnieniem ukończyłą studia podyplomowe (Konzertklasse). Mezzosopran artystka Opery Narodowej, w Szczecinie występuje gościnnie.

Uczestniczyła w wielu prestiżowych kursach mistrzowskich, koncertach filharmonii europejskich, projektach operowych muzyki klasycznej i współczesnej, współpracując z kompozytorami i dyrygentami światowej sławy. W bieżącym sezonie wykonuje partię Azuceny w „Trubadurze” Verdiego oraz Ulriki w „Balu maskowym” Verdiego.

Helena Urbańska za rolę w spektaklu „Sen nocy letniej”, aktorka Teatru Współczesnego

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Współtwórczyni podcastu „Lesbijski SOR”. Współpracowała m.in. z: Teatrem 21, TR Warszawa, Teatrem Powszechnym w Warszawie, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Urodzona na warszawskim Ursynowie. Trochę rapuje, trochę gra w szachy, trochę lubi gotować i kocha psy. Marzy jej się główna rola w dobrym serialu kryminalnym. W ubiegłym sezonie zdobyła Srebrną Ostrogę konkursie Bursztynowy Pierścień. Poza spektaklem nominowanym gra w przedstawieniu gra w przedstawieniach:„Grunwald Rekonstrukcja”, „SPARTAKUS. Miłość w czasach zarazy” i „Edukacja seksualna”.

Grażyna Nieciecka-Puchalik, aktorka Teatru Lalek Pleciuga za rolę w spektaklu „Apetyt na czereśnie”, Teatr Kameralny

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. W Pleciudze od 1994 roku, gdzie zagrała w wielu spektaklach dla dzieci i dorosłych. Współpraca z: Teatrem Krypta i Kabaretem Piwnica przy Krypcie, Teatrem Kameralnym w Szczecinie oraz Teatrem Uckermärkischen Bühnen Schwedt, Teatrem TV. Prowadzi agencję aktorską, organizuje castingi do filmów i reklam. W bieżącym repertuarze można ją oglądać w spektaklach: „Niezłe ziółka”, „Delicja”, „Motyla noga”.

Przemysław Walich aktor Teatru Współczesnego za rolę w spektaklu „Pozory mylą”, Teatr Piwnica przy Krypcie

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Na III roku studiów debiutował w Teatrze Polskim w Bydgoszczy rolą Wacława w „Zemście” Aleksandra Fredry w reżyserii Józefa Fryżlewicza. Ponadto grał, między innymi, w warszawskich teatrach: Teatrze Adekwatnym, Teatr Komedia, Teatrze na Woli, Teatrze Muzycznym „Roma”. W Teatrze Współczesnym stworzył wiele ról w znaczących spektaklach. W bieżącym sezonie można go oglądać w przedstawieniach: „Wiarołomna”, „SPARTAKUS. Miłość w czasach zarazy”, „Odlot”.

Mirosław Kucharski za rolę w spektaklu „Nienauczalni”, Teatr Lalek „Pleciuga”

Pochodzi z Poznania, gdzie w 1987 r. zadebiutował w spektaklu Teatru Marcinek "Mały i Duży Klaus, czyli jak zdobyć korzec złota". Na scenie szczecińskiego Teatru Lalek "Pleciuga" występuje od września 1989 roku. W teatrze tym zagrał wiele ról w spektaklach dla dzieci i dorosłych, za co otrzymywał liczne nagrody. W aktualnym repertuarze zobaczymy go w spektaklach: „Tu rządzą lalki”, „Teatr niewidzialnych dzieci”, „Perfekty i Ambaras”.

Arkadiusz Buszko, aktor Teatru Współczesnego za rolę w spektaklu „Zatrudnimy starego clowna”, Willa Lentza

Absolwent Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu – filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1990). W Teatrze Współczesnym pracuje od 1990 roku, zadebiutował tu rolą Girgesza w „Sodomie” Juliana Stryjkowskiego. Gra również w spektaklach: Teatru Kana, Teatru Krypta, Piwnicy przy Krypcie; prowadzi warsztaty teatralne; jest członkiem komisji artystycznej Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”. Zajmuje się choreografią, prowadzi własny teatr pantomimy, a także reżyseruje. Zdobywca wielu nagród dla aktora, choreografa, reżysera. W obecnym sezonie można go oglądać w przedstawieniach: „XD dramma per musica”, „Grunwald Rekonstrukcja”, „SPARTAKUS. Miłość w czasach zarazy”, „Edukacja seksualna”, „Lalka”.

Ex aequo:.

Barbara Lewandowska za rolę w spektaklu „Sen nocy letniej”, aktorka Teatru Współczesnego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (2009). Od sezonu artystycznego 2009/2010 aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie. Na scenie Teatru Współczesnego po raz pierwszy pojawiła się w dyplomowym spektaklu IV roku kierunku aktorskiego PWST w Krakowie „Zatopiona katedra” w reżyserii Anny Augustynowicz.

W bieżącym sezonie można ją oglądać w w przedstawieniach: „Sen nocy letniej”, „Ojciec”, „Odlot”, „Lalka”, „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Konrad Pawicki, aktor Teatru Współczesnego za rolę w spektaklu „Zatrudnimy starego clowna”, Willa Lentza

Absolwent Wydziału Aktorskiego we Wrocławiu – filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1990). Debiutował w 1989 roku na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu (rolą Jakuba w „Akropolis” St. Wyspiańskiego). Od ukończenia studiów jest aktorem Teatru Współczesnego w Szczecinie, gdzie stworzył wiele nagrodzonych ról.. Współpracował także z Operą na Zamku w Szczecinie, jest szefem artystycznym Piwnicy przy Krypcie, prezenterem radiowym oraz twórcą poezji. Autor tomików poetyckich „Kobietojad” (1993), „Niech żyję” (2006). Obecnie można go zobaczyć w spektaklach: „Sen nocy letniej”, „Ojciec”, „Lalka”, „Godzina spokoju”.

Finalistów, wybranych głosami widzów, zatwierdziło jury w składzie: Radosław Bruch, portal wSzczecinie.pl; Małgorzata Frymus, Radio Szczecin; Małgorzata Klimczak, portal Dziennik Teatralny; Anna Kosiorowska, prawniczka, miłośniczka teatru; Elżbieta Kubera, „Kurier Szczeciński” (sekretarz); Piotr Michałowski, Uniwersytet Szczeciński; Aleksandra Skiba, Książnica Pomorska; Małgorzata Stoltman, kaowiec Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW; Leszek Zalewski, aktor, reżyser; Daniel Źródlewski, Prestiż (przewodniczący).

Widzowie w głosowaniu drogą SMS-ową oraz za pomocą kuponów drukowanych w„Kurierze” wyłonili najlepszych w obu kategoriach: spektaklu i roli, co także jest widoczne na portalu „Kuriera Szczecińskiego”: kurierszczecinski.pl. W obecnym, finałowym etapie Czytelnicy wybiorą zwycięzców Bursztynowych Pierścieni.

Jak głosujemy?

Zapraszamy do oddawania głosów na ulubione spektakle oraz kreacje aktorskie. W tabelach prezentujemy finalistów w obu kategoriach. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treści SMS-a na numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Drugi etap głosowania zakończymy 30 listopada o godz. 12. Głosować można również, wypełniając załączony kupon.

Wyniki głosowania widzowie poznają 4 grudnia podczas Gali Bursztynowego Pierścienia w Teatrze Kameralnym, w siedzibie ubiegłorocznego zwycięzcy. Tam też ogłoszony zostanie werdykt jury dotyczący przyznania nagród dla najlepszego spektaklu oraz roli aktorskiej, a także uhonorowania Srebrną Ostrogą obiecującego artysty i Wielką Nagrodą Jury twórcy ze znaczącymi dokonaniami w minionym sezonie teatralnym.

Elżbieta KUBERA

Mamy bilety dla Czytelników!

„Zatrudnimy starego clowna” Willa Lentza – poniedziałek, 27 listopada

Dla naszych czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na spektakl 27.11. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.willa Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (24 listopada). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12.45. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

„Komedianci” Teatr Polski – wtorek, 28 listopada

Dla naszych czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na spektakl. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.polski Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (24 listopada). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

SPEKTAKLE (SMS na nr 7248)

Apetyt na czereśnie, Teatr Kameralny, inscenizacja Michał Janicki BURSZTYN.1

Frida. Kolekcjonerka z Westendu, Willa Lentza, reż. Arkadiusz Buszko BURSZTYN.2

Komedianci, Teatr Polski, reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne Mikołaj Grabowski BURSZTYN.4

Moralność pani Dulskiej, Bałtycki Teatr Dramatyczny, reż. Paweł Szkotak BURSZTYN.5

Mój boski rozwód, Bałtycki Teatr Dramatyczny, monodram Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej BURSZTYN.6

Niezłe ziółka, Teatr Lalek „Pleciuga”, reż. Paweł Aigner BURSZTYN.9

Ojciec, Teatr Współczesny, reż. Norbert Rakowski BURSZTYN.10

Pozory mylą, Teatr Piwnica przy Krypcie, reż. Tomasz Kaczorowski BURSZTYN.12

Trubadur, Opera na Zamku, kierownictwo muzyczne Jerzy Wołosiuk, reż. Barbara Wiśniewska BURSZTYN.15

Zatrudnimy starego clowna, Willa Lentza, reż. Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski i Konrad Pawicki BURSZTYN.17

£6 za opakowanie, Teatr Nie Ma, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz BURSZTYN.18

NOMINACJE AKTORSKIE

Olga Adamska za rolę w spektaklu „Frida. Kolekcjonerka z Westendu”, Willa Lentza oraz za rolę w spektaklu „Komedianci”, Teatr Polski BURSZTYN.19

Arkadiusz Buszko za rolę w spektaklu „Zatrudnimy starego clowna”, Willa Lentza BURSZTYN.21

Marta Jesswein za rolę w spektaklu „Kleopatra”, Teatr Nie Ma BURSZTYN.25

Danuta Kamińska za rolę w spektaklu „Nienauczalni”,Teatr Lalek „Pleciuga” BURSZTYN.26

Mirosław Kucharski za rolę w spektaklu „Nienauczalni”, Teatr Lalek „Pleciuga” BURSZTYN.27

Barbara Lewandowska za rolę w spektaklu „Sen nocy letniej”, Teatr Współczesny BURSZTYN.28

Grażyna Nieciecka-Puchalik za rolę w spektaklu „Apetyt na czereśnie”, Teatr Kameralny BURSZTYN.29

Konrad Pawicki za rolę w spektaklu „Zatrudnimy starego clowna”, Willa Lentza BURSZTYN.33

Przemysław Walich za rolę w spektaklu „Pozory mylą”, Teatr Piwnica przy Krypcie BURSZTYN.35

Helena Urbańska za rolę w spektaklu „Sen nocy letniej”, Teatr Współczesny BURSZTYN.37

Ewa Zeuner za rolę w spektaklu „Trubadur”, Opera na Zamku BURSZTYN.38