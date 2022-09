Wkrótce nowa książka autora "Sedinum"! Będą wampiryczne rytuały i tajemnicza szkatuła

Mamy dobrą wiadomość dla fanów twórczości szczecinianina, Leszka Hermana. Już można zacząć odliczać dni do premiery jego najnowszej książki, bowiem 12 października do księgarń trafi kryminał historyczny pt. "Szachownica". O czym tym razem napisał ten popularny autor? Oto tajemnicza szkatuła, wylicytowana na aukcji w Stanach Zjednoczonych, prowadzi do mrożącej krew w żyłach historii, która wydarzyła się 200 lat temu na Pomorzu. Mroczne sekrety, wampiryczne rytuały, przeszłość, o której nikt nie powinien się dowiedzieć. Zaintrygowani?

"Nowy Jork, rok 1829. Do portu przyjeżdża kobieta z misją przekazania tajemniczego pakunku odpływającemu właśnie do Europy porucznikowi. Gdy na moment zostaje sama, dopada ją mężczyzna, którego znała kiedyś w innym życiu. Nie zapomniał ani o niej, ani o tym, że go okradła. Po krótkiej sprzeczce mężczyzna wyciąga broń i strzela... Dwieście lat później na wymarzoną wycieczkę do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają Patryk i Karen. W Richmond, w lokalnym muzeum trafiają na aukcję, na której wystawiona jest na sprzedaż tajemnicza szkatuła, pochodząca ze Szczecina. Jej zawartość stanowią narzędzia łowcy wampirów. Ku przerażeniu Patryka, Karen bierze udział w akcji i kupuje tajemniczy

artefakt. Dzięki lokalnym historykom poznają legendę związaną ze szkatułą i trafiają na farmę, na której przez wiele lat była przechowywana. Szkatuła stopniowo odsłania swoje tajemnice – wygrawerowaną na pokrywie szachownicę, ukrytą wewnątrz inskrypcję oraz stary weksel z pruskiego banku. Patryk i Karen próbując rozwikłać zagadkę, narażają się na ogromne niebezpieczeństwo... Równolegle przebiega akcja w wieku XIX, gdy wszystko się zaczęło. Do ustronnego zamku na Pomorzu ściągają goście, których ekscentryczna baronowa, właścicielka posiadłości, zaprosiła na polowanie oraz bal maskowy. W ten sam wieczór dochodzi do morderstwa. Na szyjach ofiar odkryto ślady, które miejscowa ludność uznaje za ślady zębów wampira. Rozpoczyna się polowanie na potwora. Autor popularnych książek stworzył kolejną porywającą powieść bazującą na autentycznych zdarzeniach. Leszek Herman po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem thrillera historycznego. Buduje napięcie, które obecne jest aż do ostatniej strony. W książce zagłębiamy się w historię rodu Hohenzollernów i odkrywamy ich mroczne tajemnice, które najchętniej ukryliby przed światem na wieki" - informuje wydawca.

