Spotkanie z autorem "Sedinum". Ukazała się jego szósta książka

Szósta powieść szczecinianina, Leszka Hermana - pt. „Krzyż Pański”, już jest dostępna w księgarniach. Spotkanie z autorem odbędzie się w piątek (22 października) o godzinie 18 w Starej Rzeźni. Wstęp wolny.

- Leszek Herman to wielki przyjaciel Starej Rzeźni. Wspaniały architekt, człowiek, który pomógł nam, by Stara Rzeźnia stała się miejscem, jakie znamy dzisiaj i, które pokochali mieszkańcy Szczecina oraz turyści. Nasza przyjaźń trwa od lat i jesteśmy zaszczyceni, że Leszek każdą swoją premierę lokuje właśnie u nas - mówi Laura Hołowacz.

O czym jest szósta książka Leszka Hermana? Autor niezwykle popularnych thrillerów, rozgrywających się na tle historii Pomorza Zachodniego, stworzył kolejną porywającą powieść osnutą na bazie autentycznych wydarzeń. Oto George O’Malley, pracownik Archiwum Narodowego Wielkiej Brytanii, odlicza już miesiące do emerytury. Wie już jednak, że ostatnie tygodnie w pracy nie będą słodkim lenistwem. Jego przełożeni oczekują, że jeszcze przed odejściem rozpocznie inwentaryzację dokumentów pochodzących z pierwszych lat po drugiej wojnie światowej. Wśród regałów pełnych starych faktur i nikomu niepotrzebnych papierzysk znajduje tajemnicze kufry, należące do Billa Bentincka, byłego ambasadora Jej Królewskiej Mości w Polsce tuż po drugiej wojnie światowej. Ich zawartość prowokuje mnóstwo pytań, na które nie ma jednak odpowiedzi. Oprawione w skórę księgi i teki pełne są dokumentów, większość napisana jest po polsku. O’Malley szybko orientuje się, że ma do czynienia z rodzinnym archiwum, którego ostatnią właścicielką była hrabina Elżbieta Radecka - Mikuliczowa. Jej spadkobierczynią jest mieszkająca w podszczecińskim Dalewie pani Anna Fleming. Ona i jej wnuczka Karen próbują odszyfrować tajemniczy testament hrabiny Radeckiej - Mikuliczowej.

„Krzyż Pański” to niezależna powieść, którą można się cieszyć bez znajomości poprzednich pozycji autora. Chociaż miłośników jego twórczości na pewno ucieszy powrót bohaterów znanych z wcześniejszych książek – rodziców Igora, samego Igora i wszystkich jego angielskich przyjaciół.

Leszek Herman studiował na Politechnice Szczecińskiej, a z zawodu jest architektem. W 2015 debiutował literacko powieścią „Sedinum”. Książki Hermana zyskały wielu fanów, którzy uwielbiają go za jego dokładność, a także wierne przedstawianie faktów historycznych. Za promowanie w swojej twórczości Szczecina i Pomorza pisarz w 2016 roku odebrał nagrodę w konkursie Szczecin Business Award – zwyciężył w kategorii „Osobowość Regionu”. Prywatnie Leszek Herman jest pasjonatem historii – lubi zgłębiać zagadki z zamierzchłych czasów. Fascynuje go nie tylko architektura, ale również inne rodzaje sztuki, a także sport, w szczególności jeździectwo i kolarstwo.

