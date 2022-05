Wernisaż wystawy przygotowanej przez studentów historii. Rekonstruują pamięć o robotnikach przymusowych

„Robotnicy przymusowi w niemieckim Szczecinie 1939-1945" to tytuł ekspozycji plenerowej, jaką zaprezentowali w piątek, 13 maja studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. W wydarzeniu wzięli udział zarówno pomysłodawcy, czyli młodzi naukowcy i wykładowcy, jak również świadkowie historii.

Przywrócić pamięć o ofiarach niemieckich represji

Wernisaż wystawy otwarła Agnieszka Kuchcińska-Kurcz z Centrum Dialogu Przełomy. Swoje mowy wygłosili również dr hab. Prof. US Agnieszka Szudarek, dyrektor Instytutu Historii US oraz dr Tomasz Ślepowroński - wykładowca akademicki i opiekun Koła Młodych Historyków. Badacze wyrazili swój podziw dla pracy i zaangażowania studentów: A. Szudarek pogratulowała członkom koła naukowego świetnego wniosku grantowego, natomiast T. Ślepowroński przedstawił krótko historię obozów pracy przymusowej w Szczecinie.

Wystawę przygotowali studenci zrzeszeni w Kole Młodych Historyków działającym przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej głównym założeniem jest opowiedzenie historii robotników przymusowych wcielonych i więzionych w obozach na terenie Szczecina w czasie II wojny światowej. Plansze, ustawione przed budynkiem Centrum Dialogu Przełomy przy Placu Solidarności, przedstawiają pokrótce zarys historyczny opisywanego zjawiska. Dodatkowo opatrzone są źródłami ikonograficznymi: fotografiami, broszurami, kopiami listów czy innych dokumentów z epoki. Studenci skupili się na wybranych wątkach: na strukturze obozów i warunkach życia robotników przymusowych, na społeczności obozów, życiu codziennym czy relacjach robotników przymusowych z Niemcami. Nie zabrakło oczywiście wzmianek i materiałów przypominających o historii obozu przy Hydrierwerke Pölitz czy obozie-statku Bremenhaven.

Historia niemieckich obozów to historia osobistych tragedii

Bardzo istotnym elementem projektu jest rekonstrukcja topografii odnoszącej się do obozów pracy na terenie Szczecina poprzez opracowanie szczegółowej listy nazw niemieckich lagrów, ich ówczesnych, jak i obecnych adresów. Jak wiadomo, do dziś niewiele zachowało się z tych miejsc. Tym bardziej wyjątkowy i potrzebny wydaje się dziś studencki projekt przywracania pamięci. Historia niemieckich obozów to jednocześnie historia osobistych tragedii, nieludzkich doświadczeń, głodu, niewolniczej pracy i terroru. Próba zrekonstruowania historii obozów szczecińskich wydaje się nieoceniona wobec faktu, że to wciąż temat mało dyskutowany w zbiorowej, lokalnej świadomości.

Ekspozycja przygotowana została w ramach projektu naukowego, sfinansowanego z grantu przyznawanego kołom naukowym przez Uniwersytet Szczeciński. Jej autorami są studenci historii: Joanna Borguńska, Paweł Gliźniewicz, Przemysław Hoehle, Aleksandra Krzosek, Franciszek Majewski i Michał Tarnecki. Opiekunem merytorycznym projektu jest dr Tomasz Ślepowroński. Powstała przy współpracy Instytutu Historycznego US, Centrum Dialogu Przełomy, Archiwum Państwowym w Szczecinie i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb".©℗

