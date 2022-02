Pamiętając o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca ulicami Szczecina przejdzie marsz

Msza święta, uroczyste apele, pochód i złożenie kwiatów – tak w tym roku szczecinianie zamierzają upamiętnić Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość organizowana jest przez środowiska patriotyczne.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest od 2011 roku decyzją ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jego celem jest honorowe upamiętnienie żołnierzy walczących w antykomunistycznym podziemiu. Poza oficjalną ceremonią organizowane są również lokalne obchody. W Szczecinie tego dnia, czyli 1 marca, odbędzie się Marsz Pamięci zainicjowany przez Porozumienie Środowisk Patriotycznych. To organizacja, której ideą jest krzewienie patriotyzmu oraz wiedzy o historii Polski. Patronami wydarzenia są Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Marsz to tylko jeden z punktów programu obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Rozpoczną się one 27 lutego o godzinie 12 mszą świętą w kościele garnizonowym pw. Świętego Wojciecha (plac Zwycięstwa 1). Tego samego dnia uczestnicy złożą znicze pod tablicą NSZ. We wtorek 1 marca o godzinie 16.45 złożone zostaną kwiaty przy tablicy upamiętniającej żołnierzy niepodległościowych przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej. Następnie o godzinie 17 na placu Solidarności rozpocznie się zapowiadany Marsz Pamięci. Zakończy się on czterdzieści minut później Apelem Pamięci pod tablicą upamiętniającą osoby przetrzymywane i zamordowane w latach 1945-1956 w budynku aresztu przy ul. Kaszubskiej 28.

Jak piszą organizatorzy wydarzenia, celem Marszu Pamięci jest przede wszystkim „[…] uczczenie pamięci tych, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym. Ci, którzy przeżyli, musieli przez lata znosić piętno «bandytów» i «faszystów» nałożone przez wrogą propagandę”. W latach rządów komunistycznych historia „żołnierzy wyklętych” czy też partyzantów walczących z procesem sowietyzacji kraju była reprezentowana przez oficjalne narracje przedstawiające ich jako bandytów działających na szkodę państwa. Badania naukowe nad losami i działaniami żołnierzy antykomunistycznego podziemia można było podjąć po 1989 roku. Obecnie opowieści o „żołnierzach wyklętych” czy „żołnierzach niezłomnych” stanowią ważną część państwowej polityki historycznej. Jednak wielu badaczy i historyków zwraca uwagę, że postawy wielu tak zwanych niezłomnych nie zawsze były chwalebne. Kontrowersje do dziś budzą takie postacie jak „Łupaszka” czy „Bury”.

(aj)