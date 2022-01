Miasto z ruin na powojennych zdjęciach

zgred

2022-01-22 11:15:37

ile razy jestem w Szczecinie i widzę te piękne domki na Gumieńcach, to dochodzę do wniosku że mimo okropieństwa to dla wielu Polaków II wojna to największe zwycięstwo w ich wielopokoleniowym życiu. Na skutek decyzji Stalina przeniesiono ich z bieda chałupek do takich domków gdzie nie tylko były podłogi, ale woda, gaz i elektryczność, łóżka z poduszkami i materacami, oraz talerze i sztućce. To największy skok cywilizacyjny i wielu z nich nawet nie wiedziało jak się z tymi zdobyczami obchodzić.