W „Przełomach” o Radiu ABC i ocalałych Żydach

I Żydzi ocaleni po wojnie z werwą i wigorem zabrali się do mordowania Polaków... Tak się zastanawiam czy to typowa dla Żydów forma okazywania wdzięczności za to że ktoś narażał życie własne, swojej rodziny, sąsiadów, całych wsi...? Tych sprawiedliwych pewnie byłoby więcej ale... ale zwiększanie ich ilości jest mocno niewygodne w sytuacji gdy Polakom przypisuje się (współ)odpowiedzialność za shoah.

ABC ABRA

2022-11-23 15:28:23

To było radio Solidarności i to wodzowie "S" pociągali za sznurki. Wiadomo którzy. Reszta informacji jest prawdopodobnie w zasobach IPN albo została zniszczona. O wodzach "S" dowiadujemy się coraz więcej....okazuje się, że wielu z nich współpracowało z tymi, których rzekomo zwalczało. A młodzież z ABC walczyła na solidarnościowym froncie. Gdzie jest dzisiaj prawdziwa "S" ? Tam gdzie Radio ABC....powroty do kombatanckich wspomnień? Szkoda czasu. Kto był ten wie a innych to nie interesuje.