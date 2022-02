Uwaga, miłośnicy literatury! Spotkania z autorami, film oraz panel dyskusyjny

W poniedziałek (14 lutego) w szczecińskiej Willi Lentza celebrowane na całym świecie święto miłości postanowiono dedykować miłośnikom książek - ludziom zakochanym w czytaniu. Dlatego w godz. 12 - 21 odbędzie się tu wydarzenie pn. Kochamy książki.

"Pomysł walentynkowego spotkania z czytelnikami spodobał się znanym pisarzom, dlatego na nasze zaproszenie zgodzili się przybyć tego dnia do najpiękniejszej szczecińskiej willi. Będzie więc można porozmawiać z twórcami o ich pracy, zebrać do kolekcji autografy, kupić książki lub przynieść je do podpisu z własnego domu. Po spotkaniach indywidualnych, zaplanowano przeprowadzić w sali teatralnej dyskusję na temat potrzeby popularyzacji czytelnictwa, a także dobrego wizerunku książki" - informują organizatorzy.

Udział w wydarzeniu potwierdzili między innymi: Diana Brzezińska, Beata Zuzanna Borawska, Michał Dębowski, Małgorzata Duda, Agnieszka Gładzik, Igor Górewicz, Katarzyna Górewicz, Katarzyna Huzar-Czub, Marek Łuczak, Katarzyna Nakielska-Pawluk, Irena Naumowicz, Konrad Pawicki, Marcin Pierzchliński, Marcin Przydatek, Michał Rembas, Marek Stelar, Monika Szymanik, Maciej Słomiński, Bogdan Twardochleb, Mirosław Wacewicz, Tomasz Wieczorek, Monika Wilczyńska, Michał Radomił Wiśniewski.

W godz. 12 - 18 zaplanowane są spotkania z autorami, o godz. 18 rozpocznie się panel dyskusyjny (poprowadzi go Krzysztof Lichtblau), a po jego zakończeniu, czyli o godz. 19 będzie okazja obejrzeć film pt. "Księgarnia z marzeniami", produkcję w reżyserii Isabel Coixet. O czym jest ta opowieść? Oto Florence Green, szukając sposobu na życie, postanawia otworzyć księgarnię w sennym miasteczku u wybrzeży Anglii. Sprowadza dla mieszkańców dzieła światowej literatury, m. in. "Lolitę" Nabokowa oraz "451 stopni Farenheita" Bradbury'ego, co u niektórych wywołuje to oburzenie, a u lokalnych elit nawet protest – wszak książki mogą być niebezpieczne! Bardzo wpływowa dama z miasteczka próbuje zatem zrobić wiele, by zamknąć ten "sklepik z książkami'". Florence jednak jest konsekwentna. Tym bardziej, że zdobywa sympatię i wsparcie miejscowego miłośnika powieści. W filmie zagrali m.in.: Emily Mortimer, Patricia Clarkson i Bill Nighy.

(MON)