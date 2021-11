Kolaż horroru, thrillera i sensacji. Wystawa, seans i spotkanie z reżyserem

Bezpłatna projekcja filmu pt. „Medium” odbędzie się w piątek (5 listopada) w szczecińskiej Willi Lentza. Początek o godz. 19. Gościem specjalnym wydarzenia będzie reżyser oraz scenarzysta tej opowieści – Jacek Koprowicz.

Bajor, Szapołowska, Stuhr

„Medium” to pierwszy polski film całkowicie poświęcony tematyce okultystycznej. Dzieło powstało na fali wielkiego zainteresowania zjawiskami z dziedziny parapsychologii i istnieniem nadprzyrodzonych sił tajemnych, z którymi mogą obcować jedynie ludzie wybrani. Stanowi swoisty kolaż horroru, thrillera i kina sensacyjnego.

Oto Sopot, 3 października 1933 roku. Wczesnym rankiem komisarz Selin budzi się w koszu na plaży. Sprawia wrażenie człowieka niepamiętającego, co się z nim działo. Andrzej Gaszewski przyjeżdża pociągiem z Warszawy, nie wie, gdzie jest ani co robi nad morzem. Nauczycielka Luiza Skubiejska wybiega w trakcie lekcji ze szkoły, kradnie z muzeum suknię sprzed kilkudziesięciu lat i idzie z nią w stronę plaży. Tu natyka się na garbatego osobnika, który również zachowuje się jak w hipnozie… Tak rozpoczyna się filmowa opowieść. Niezapomniane kreacje stworzyli tu m.in.: Michał Bajor, Władysław Kowalski, Grażyna Szapołowska, Jerzy Stuhr. Muzykę do filmu napisał Krzesimir Dębski.

Wernisaż - studenci o niepamięci

Uwaga! Przed pokazem filmu Willi Lentza odbędzie się wernisaż, o godz. 17, wystawy zatytułowanej „Niepamięć”. Autorami zdjęć są studenci jednej z najlepszych uczelni artystycznych na świecie – Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Wstęp wolny.

Cykle fotografii prezentowane w Szczecinie nie czerpią z dosłownego opisu świata zewnętrznego, ale go modyfikują. Jak twierdzi kurator wystawy i opiekun młodych artystów prof. Jacek Koprowicz: „…Nie jest wykluczone, że to co widzimy (na prezentowanych pracach), wydarzyło się w przeszłości na terenie opuszczonego pałacu w Bożkowie na Dolnym Śląsku, który był areną naszego pleneru. Musi być jakieś racjonalne wytłumaczenie, że właśnie ten tajemniczy romantyczny obiekt wyzwolił w studentach taką formę NIEPAMIĘCI. Bo nadużyciem wydaje się teza, że te obrazy są dowodem na reinkarnację”.

Oto autorzy fotografii, które zostaną pokazane na wystawie: Karolina Fafińska, Jakub Jezierski, Kacper Nowak, Aleksandra Skowrońska, Sonia Witak, Barbara Woźniczka.

(MON)