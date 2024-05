Trwają Targi Książki Patriotycznej [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

W części konferencyjnej Hanza Tower w Szczecinie odbywają się Targi Książki Patriotycznej. Impreza, która trwa w sobotę od godziny 8.00 i zakończy się około 20.00 ma dość kameralny charakter, przyciągnęła jednak sporo osób. Organizatorzy targów zaprosili bowiem kilku znanych, zwłaszcza w kręgach konserwatywnych, autorów i publicystów, w tym Stanisława Michalkiewicza, prof. Adama Wielomskiego, Marcina Role, Piotra Heszena czy Jerzego Roberta Nowaka.

Targi stały się też okazją do prezentacji programu wyborczego środowiska konserwatystów, których w Polsce reprezentuje Konfederacja. Z prelekcją na temat aktualnej polityki Unii Europejskiej i WHO, zapowiadanej kolejnej pandemii, o migracji, ograniczaniu wolności i zabójczych skutków Zielonego Ładu wystąpił dr Marcin Sowiński, kandydat Konfederacji Korony Polskiej w wyborach do Europarlamentu.

Targi były okazją do prezentacji wydawnictw, które rzadko pojawiają się w księgarniach sieciowych.

(r)