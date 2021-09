Teatralna uczta. W Szczecinie i Goleniowie

Jubileuszowy 55. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt, jeden z najważniejszych i najstarszych festiwali teatralnych w Polsce, rozpocznie się w piątek (3 września) w Szczecinie. Program imprezy jest imponujący, a na teatralną ucztę będzie się można wybrać aż do 12 września. Spektakle będą prezentowane m.in. w Pałacu Młodzieży, Teatrze Kana, Domu Kultury „13 Muz”, Teatrze Lalek „Pleciuga”.

W głównym konkursowym nurcie festiwalu publiczność zobaczy dziewięć przedstawień: po jednym z Hiszpanii, Belgii, Niemiec i Czech, a pozostałe z Polski. Kolejny nurt festiwalowy, czyli OFF Kontrapunkt, to prezentacje najlepszych spektakli niezależnych. W tym roku to dziesięć przedstawień, wyłącznie polskich zespołów artystycznych. To bardzo interesujące produkcje, które z powodzeniem mogłyby się znaleźć w konkursie głównym.

Oto program festiwalu na weekend:

3 WRZEŚNIA

* godz. 17 – Teatr Kana: „W dwóch językach polskich” (Teatr na Faktach, Wrocław),

* godz. 19 – Teatr Lalek „Pleciuga”: uroczysta inauguracja 55. PTMF Kontrapunkt 2021, spektakl pt. „A house in Asia” (Agrupación Señor Serrano”, Barcelona, Hiszpania),

* godz. 21.30 – Dom Kultury „13 Muz”: „White Rabbit, Red Rabbit” (Nassim Soleimanpour, Iran/Niemcy),

* godz. 21 – Piwnica Kany – Galeria Gilotyna: wernisaż prac Ryszarda Kajzera

4 WRZEŚNIA

* godz. 14 – Dom Kultury „13 Muz”: prezentacje wideo spektakli I Mikrofestiwalu Teatrów Domowych Teatr w Paczce,

* godz. 16 – Pałac Młodzieży: „Uncanny Valley” (Rimini Protokoll, Berlin, Niemcy),

* godz. 18 – Teatr Lalek „Pleciuga”: „BigmoutH” (SKaGeN, Richard Jordan Productions LTD, Theatre Royal Plymouth, Antwerpia, Belgia),

* godz. 20 – Pałac Młodzieży: „Uncanny Valley” (Rimini Protokoll, Berlin, Niemcy),

* godz. 20 – Teatr Mały: „Zabić prezydenta” (Teatr Współczesny w Szczecinie),

* godz. 21 – Teatr Kana: „Sticky Fingers Club” (Sticky Fingers Club, Gdańsk/Lublin)

5 WRZEŚNIA

* godz. 14-22 – wizyta studyjna w goleniowskim ośrodku Rampa Kultura i Twierdza Design (wyjazd z dworca PKS – stanowisko nr 9), w programie: „Misterium Buffo” (Orbis Tertius, Poznań) „Ghost Dance” (Teatr Brama, Goleniów) koncert oraz zwiedzanie obiektu,

* godz. 17 – Teatr Mały: „Zabić prezydenta” (Teatr Współczesny w Szczecinie),

* godz. 19 – Teatr Lalek „Pleciuga”: „BigmoutH” (SKaGeN, Richard Jordan Productions LTD, Theatre Royal Plymouth, Antwerpia, Belgia),

* godz. 23 – Willa Lentza: „1888. Willa miłości” (produkcja: Willa Lentza – Szczecin).

