Szczeciński teatr stanął w obronie dyrektora Teatru im. Słowackiego

W ramach protestu proponuję: podanie się do dymisji lub zawieszenie działalności Teatru Współczesnego do odwołania (może być na zawsze).

Masakra...

2022-02-18 20:37:09

Wszystko postawione na głowie. Kiedyś człowiek chodził do teatru, żeby się "odchamić", a teraz porządni ludzie omijają te przybytki szerokim łukiem jak burdele. Do tego upolitycznione. Chcą artyści wojować z polskością, niech to robią za swoje pieniądze. Wolny rynek. Ja sobie nie życzę, by za moje podatki pluli na to, co jest mi drogie.