Apel w sprawie sytuacji na granicy. Protestuje środowisko kultury

Szczecińskie teatry - Współczesny i Kana - podpisały się pod petycją środowiska kultury w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Na długiej liście podpisów są również m.in. te noblistki Olgi Tokarczuk, reżyserki Agnieszki Holland czy aktorki Mai Ostaszewskiej.

Wspomniane sceny teatralne umieściły w piątek (1 października) takie wpisy na swoich profilach w mediach społecznościowych:

"Stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek osób, szukających w Polsce ochrony międzynarodowej, na granicę i wypychaniu ich przez polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Ludzie w krytycznej sytuacji, uciekający od wojny i przemocy domagają się wsparcia ze strony państwa polskiego, które ma obowiązek go udzielić zgodnie z sygnowanymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące po lasach osoby i uratować je przed śmiercią. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że w pełni popieramy działania Grupy Granica. Zdecydowanie przeciwstawiamy się dehumanizującym, uwłaczającym godności ludzkiej sposobom przedstawiania osób w sytuacji uchodźczej przez polskie władze i związane z nimi media. Na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który wymaga natychmiastowej interwencji. Apelujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka, o wsparcie. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim: ratowania ludzkiego życia".

Link do treści apelu wraz z podpisami:

https://www.petycjeonline.com/apel_rodowiska_kultury_w_sprawie_sytuacji_na_wschodniej_granicy_rzeczpospolitej_polskiej?fbclid=IwAR1I6dBaaH4DhKXOJ3KisnjZIi6yAZDO5oNTIbuK2-_hlT5k8-5Q0qOyn_w

(MON)