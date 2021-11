Anna Augustynowicz żegna się ze stanowiskiem dyrektora w Teatrze Współczesnym. Wiemy kto ją zastąpi!

Znakomita reżyserka teatralna, Anna Augustynowicz, z końcem roku żegna się ze stanowiskiem dyrektora artystycznego szczecińskiego Teatru Współczesnego. Pełniła tę funkcję od 1992 roku. We wtorek (2 listopada) informacja ta została oficjalnie potwierdzona.

Augustynowicz powierzy swoją funkcję Jakubowi Skrzywankowi, który dotychczas był kuratorem programowym sceny przy Wałach Chrobrego.

"Jakub, oprócz tego, że jest niezwykle zdolnym reżyserem, jest przede wszystkim człowiekiem, który lubi ludzi, a teatr robi się z miłości" - te słowa Anny Augustynowicz zostały opublikowano w mediach społecznościowych.

Anna Augustynowicz

To absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Debiutowała w 1989 roku inscenizacją sztuki Marka Koterskiego „Życie wewnętrzne” w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Reżyserowała m.in. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Teatrze Powszechnym w Warszawie, TR Warszawa, Wrocławskim Teatrze Współczesnym, Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Zrealizowała cztery spektakle dla Teatru Telewizji. Reżyserka jest laureatką Paszportu Polityki (1998) za „przedstawienia odważne, mądre, dotykające bolesnych miejsc naszej epoki oraz za kształt artystyczny szczecińskiego Teatru Współczesnego”. W 2014 otrzymała nagrodę im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” – prestiżowe wyróżnienie dla wybitnych twórców teatralnych, którzy tworzą teatr artystyczny w duchu myśli obywatelskiej, przyczyniając się do jego rozwoju.

Jakub Skrzywanek

To absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach stypendium studiował także na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 2016 roku zadebiutował spektaklem „Cynkowi chłopcy” w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, z którym pojawił się na najważniejszych polskich festiwalach teatralnych (m.in. na Festiwalu Boska Komedia). Otrzymał za ten spektakl I nagrodę na festiwalu „m-Teatr” w Koszalinie oraz Grand Prix za najlepszy debiut na festiwalu „Pierwszy Kontakt” w Toruniu. Współpracował z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu, Teatrem Zagłębia w Sosnowcu czy Teatrem 21, dla którego wraz z Justyną Sobczyk w ramach koprodukcji z Teatrem Powszechnym w Warszawie wyreżyserował „Superspektakl”. Jego najgłośniejsze spektakle to „Kordian” (Teatr Polski w Poznaniu) oraz „Mein Kampf” (Teatr Powszechny w Warszawie).

W Szczecinie, w tutejszym Teatrze Współczesnym, Jakub Skrzywanek wyreżyserował spektakl pt. „Kaspar Hauser”. Od stycznia tego roku artysta pełni funkcję kuratora programowego.

(MON)