Do trzech razy sztuka. „Praca była niespieszna, bo nie wiedzieliśmy, czy nas odblokują”

Nie ma chyba w Polsce teatru, w którym by nie przesuwano premier spektakli z powodu pandemii, czyli czasowego zamykania instytucji kultury. W Szczecinie niemal każda ze scen musiała odkładać na później premierowe pokazy. Ot, choćby przedstawienie „Pleciugi" pt. „Halo Ziemia!" udało się zagrać dopiero za trzecim razem, ale tylko raz, bo następnego dnia po premierze teatry zostały, decyzją rządu, zamknięte. W tym tygodniu odbędzie się (wreszcie!) pierwszy pokaz - z udziałem publiczności - spektaklu szczecińskiego Teatru Współczesnego „Beckomberga" w reżyserii Anny Augustynowicz. To też trzecie podejście do premiery. Pierwsza miała się bowiem odbyć w grudniu 2020 roku, a kolejna w marcu br.

Bankiet online

Na sobotę (25 września) zaplanowany jest premierowy pokaz na scenie przy Wałach Chrobrego. Z kolei w styczniu tego roku odbyła się premiera online tego przedstawienia. Po pokazie artyści, czyli aktorzy, realizatorzy, autorka przekładu itd., połączyli się ze sobą online (nazywając to wirtualne spotkanie bankietem online), a widzowie mogli to obserwować na Facebooku. Wtedy reżyserka

...