Łona: "Z wulgaryzmów dumny nie jestem, ale stoi za nimi szczera emocja"

Wulgaryzmy pod adresem PiSu skłoniły wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego do kontaktu z Jerzym Owsiakiem, organizatorem festiwalu. Owsiak oskarżył wojewodę o próbę cenzurowania artystów. Jednocześnie poprosił uczestników imprezy o to, aby zachowali okrzyki dla siebie. Bogucki odpowiedział, że nie ma mowy o zamachu na wolność słowa - musiał jednak zareagować na budowanie atmosfery nienawiści.©℗

"Przyznaję, że forma tych pokrzykiwań była mało wyrafinowana — nie jestem dumny z miotania ze sceny wulgaryzmów tego rodzaju i wszystkie uwagi dotyczące języka przyjmuję z pokorą. Ale już emocja, która za tym stoi, jest zupełnie szczera i wynika z autentycznego gniewu. Gniewu człowieka, który ma dość słuchania o tym, że geje i lesbijki nie są równi normalnym ludziom; dość dewastowania wymiaru sprawiedliwości i podsycania chaosu prawnego; dość rozwalenia publicznych mediów; dość brutalnego rozpędzanie pokojowych protestów; wreszcie dość tej niespotykanej arogancji i pychy, których twarzą stali się Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz (choć nie jestem może akurat w dogodnej pozycji do pouczania innych w sprawie dobrych obyczajów). Z dużą przykrością obserwuję natomiast, jak cała ta sytuacja uderza w moich Bogu ducha winnych przyjaciół z zespołu, w Jurka Owsiaka czy w jeden z najfajniejszych festiwali jakie znam - Pol'and'Rock Festival. Używanie mojego zachowania do ataku na Woodstock czy WOŚP jest chwytem poniżej pasa — okrzyki wznosiłem ja i to ja za nie odpowiadam".

Łona, szczeciński raper, który podczas festiwalu Pol'and'Rock Festival nawoływał publiczność do "je...nia PiSu", czym rozpętał burzę nie tylko w mediach społecznościowych, wydał oświadczenie w tej sprawie. Oto one:

Komentarze

Aneta 2021-07-31 22:41:27 Pisiorstwo zdziwione? Atakujecie Polaków, ich wolne media, a potem się dziwicie że ludzie was nienawidzą?

Edek 2021-07-31 22:33:43 Lewacka holota szkoda słów. A tego pseudo artystę i owsiaka do pierdla jest na to paragraf. Brawo panie Wojewodo . Nareszcie znalazl sie ktoś kto stanął po stronie normalnych ludzi. Dość dewiantow i innych odszczepiencow w życiu publicznym.Nie zgadzam się żeby pieniądze z moich podatków finansowały taka miernotę.

Wert 2021-07-31 22:32:40 PiS - partia Putina w Polsce

do jurnego Łony 2021-07-31 22:32:33 a konkretnie do kogo z PIS zapałał Pan tą szczerą emocją?

Z.... 2021-07-31 22:27:38 żywych pochodni, rzezi Woli, Katynia, UB też nie byli dumni (może) ale byli szczerzy.

czytam 2021-07-31 22:21:54 Pan ten ma już chyba ze czterdzieści lat i takie kity tu wciska . Sam niszczy imprezę , szkodzi ludziom kochającym muzykę i psuje imprezę . Idż chłopie na wiec lgbt , KOD, PO i tam sobie to krzycz . To Ty upolityczniasz ten festiwal i dzięki Tobie nie będzie go już jak sądzę w Płotach , I nie chce więcej słyszeć o Tobie ani Twojej muzyki /?/ gdziekolwiek .

Antycham 2021-07-31 22:18:04 Kulturalny człowiek Łonie ręki nie poda.

Jorgi76 2021-07-31 22:07:10 Niestety,tak wygląda tolerancja i miłość lewackiej hołoty,bo inaczej ich nazwać nie mogę.Hipokryzja do kwadratu.Panie Owsiak,to jest według pana festiwal miłości?Ja dziękuję!Jak ktoś ma inne poglądy jak wy,to należy go j...ć?Grosza więcej nie dam na orkiestrę.Wolę Caritas.

mi9 2021-07-31 22:05:59 Sąsiad gey ok ale sąsiad pis to, ***** tego sąsiada. Chora retoryka chorzy ludzie. Owsiakowi polityka weszła za głęboko . PO to DNO

Hubi 2021-07-31 22:04:09 @Żenada. Mylisz się, Pieniądze nie są od rządu lecz są od nas wszystkich. Rząd nie wypracowywuje pieniędzy lecz je dzieli (głównie między swoich) . Ja jestem zadowolony, że trafiły do tego gościa.

gość 2021-07-31 21:54:02 hipokryzja do kwadratu! tolerancja wymagana od innych, ale już nie od siebie.

Żenada 2021-07-31 21:53:06 Ale przytulić 900 tysięcy od rządu było honorowe? Łona na portalu glamrap: '– Współpraca z Piotrem Glińskim, on wydaje się być trudnym człowiekiem, ale zapewniam, że po prostu po starej rapowej znajomości sypnął nam 900 tysięcy na tę płytę. Powiedział: „Chłopaki, tyle mi zostało z roku Moniuszkowskiego, zróbcie coś, bo nie mam co z tymi pieniędzmi zrobić. – dodaje."' Pozdrowienia dla polonistek pana Łony.

Docent 2021-07-31 21:51:22 Wulgaryzmy?? Jebać oznacza przemoc, pogardę i poniżenie i brutalny gwałt. I do tego nawołuje się na festiwalu miłosći pokoju i tolerancji? Tu nie o wulgaryzmy chodzi zresztą wulgaryzm sowieckiej sołdackiej prowieniencji ale o wezwanie do przemocy właśnie. Nie uczyli tego na doktrynach polityczmych?

Sąsiad 2021-07-31 21:40:04 Dlaczego artysta każe mi jebać sąsiada za to że jest.za PiS? Dla mnie sąsiad może być gejem albo za SLD i za PiS. Może być kim chce i nie będę go jebał bo tak mi każe Łona. Mam już dość nakręcania spirali nienawiści. Nie zrobię krzywdy sąsiadowi bo ma takie a nie inne poglądy. Mamy demokrację

jurek 2021-07-31 21:40:04 Dla wulgaryzmów nie ma usprawiedliwienia.Żadnego !!! Publiczny wulgaryzm to kara grzywny lub ograniczenie wolności (art 141 kodeksu wykroczeń). Zatem Łona zasłużył na surową karę.