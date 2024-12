Spektakl w Teatrze Współczesnym. On, ona, problem

Fot. Piotr NYKOWSKI

„Przyszedł mężczyzna do kobiety” Siemiona Złotnikowa to propozycja Teatru Współczesnego w Szczecinie. Przezabawna komedia na aktorski duet. On (Arkadiusz Buszko) i ona (Joanna Matuszak) spotykają się na randce, która zaczyna się… fatalnie. Po serii kłótni i obelg włączają płytę „Love story” i… zaczynają jeszcze raz. Oboje muszą przecież dokonać wyboru pomiędzy dalekim od doskonałości partnerem a samotnością. W sobotę i w niedzielę spektakl obejrzymy o g. 17.

(as)