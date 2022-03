Sobotnie seanse w „Krzemieniu”. Latarnia i pętla czasowa

W sobotę w kinie Domu Kultury „Krzemień” będzie można obejrzeć film pt. „Lighthouse” (o godz. 16) oraz „Palm Springs” (o godz. 19). Pierwszy z pokazów jest bezpłatny, ale obowiązują darmowe wejściówki, rezerwacja na stronie: bilety.fm, a także bezpośrednio przed seansem. Z kolei na drugi z seansów bilety kosztują 10 złotych (są dostępne na bilety.fm oraz bezpośrednio przed prezentacją).

W pierwszym z filmów zagrali: Willem Dafoe, Robert Pattinson, Valeriia Karaman. Oto stara latarnia morska położona gdzieś na krańcu końca rozpoznawalnego świata, a w środku kamień, pustka i duchy przeszłości, które widziały i słyszały już wszystko co ludzkie. Dwóch mężczyzn, którzy mają spędzić w tym miejscu kolejne cztery żmudne tygodnie, doglądając własnej poczytalności i światła wskazującego drogę tym, którzy poszukują go na wzburzonych wodach. Pierwszy z nich ma na imię Tom i jest mężczyzną hardym i nieustępliwym, byłym człowiekiem morza, który dorobił się bolesnej kontuzji nogi. Drugi, Ephraim, jest znacznie młodszy i - przynajmniej z początku – bardziej otwarty, jednak dręczy go jakaś tajemnica, która sprawiła, że wybrał odosobnienie w latarni morskiej zamiast pracy przy wycince drzew. Gdy izolacja od świata zewnętrznego daje o sobie znać, obaj mężczyźni, każdy z nich skrzywiony przez życie na dziesiątki różnych sposobów, zostają zmuszeni, by stawić czoła swym demonom, podczas gdy otaczający ich świat rzeczywisty zaczyna tonąć w morzu surrealistycznej frustracji. Tylko pomocnego światła nigdzie nie widać.

W filmie pt. „Palm Springs” beztroski Nyles (zagrał go Andy Samberg) i zdeklarowana singielka Sarah (w tej roli Cristin Milioti) poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka beznadziejnej Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.

