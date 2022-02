Filmy W „Krzemieniu”. Nie tylko o miłości

W sobotę w kinie Domu Kultury „Krzemień” będzie można obejrzeć film pt. „La La Land” (o godz. 16) oraz „Weselny toast” (o godz. 19). Pierwszy z pokazów jest bezpłatny, ale obowiązują darmowe wejściówki, rezerwacja na stronie: bilety.fm, a także bezpośrednio przed seansem. Z kolei na drugi z seansów bilety kosztują 10 złotych (są dostępne na bilety.fm oraz bezpośrednio przed prezentacją).

Tytuł filmu pt. „La La Land” stanowi grę słów i odnosi się do Los Angeles, miejsca akcji filmu oraz idiomu z języka angielskiego „be living in la la land” oznaczającego „bujać w obłokach”. O czym jest zatem ta opowieść? Oto Mia (Emma Stone) jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian (Ryan Gosling) to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem… Film nominowano do Oscarów w aż 14 kategoriach i nagrodzono 6 statuetkami.

Komedia romantyczna o tym, jak odpowiedni dobór słów wpływa na relacje międzyludzkie to „Weselny toast”. Adrien niedawno rozstał się z dziewczyną. A dokładnie to ona oświadczyła, że potrzebuje przerwy i zatrzasnęła za sobą drzwi. Kiedy więc zostaje poproszony o wygłoszenie tytułowego toastu na weselu siostry, kreśli w wyobraźni kolejne jego wersje i są to głównie scenariusze porażki. Bo co miałby powiedzieć nowożeńcom, skoro właśnie wielka miłość uciekła mu sprzed nosa?

Oto obsada filmu: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Julia Piaton.

(MON)