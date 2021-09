Seanse z taperem, spotkania i filmy. W kinie „Pionier 1907”

Filmy związane ze Szczecinem (i nie tylko), seanse z taperem, spotkania z reżyserami, aktorami oraz bohaterami filmowymi – oto co będzie się działo w szczecińskim „Pionierze 1907”. Będzie to część atrakcji Festiwalu Marek, imprezy organizowanej w ramach projektu „Słynna Aleja” mającej ożywić al. Wojska Polskiego pomiędzy pl. Zwycięstwa a pl. Szarych Szeregów.

Brzdąc, upiór i wilki

Wydarzenie otworzą piątkowe (17 września) pokazy filmów (o godz. 16 i 18): „Młode wilki” z 1995 roku oraz „Młode wilki 1/2” z 1997 roku, które częściowo były kręcone w Szczecinie. W kinowym Klubie Kiniarnia, również w piątek (o godz. 20), odbędzie się projekcja filmu niemego z taperem – „Sherlock Jr.” z Busterem Keatonem, z 1924 roku. O czym jest ta historia? Oto dwaj mężczyźni walczą o względy dziewczyny. Jeden z nich (czarny charakter) dokonuje kradzieży zegarka należącego do jej ojca i oskarża o to bohatera pozytywnego, który jest operatorem projektora w kinie. Wkrótce podczas pracy operator zasypia i śni, że jest Sherlockiem Holmesem… W roli tapera – Liliana Kostrzewa.

Pokazów z udziałem taperów będzie więcej. Wspomniana pianistka zagra też w niedzielę podczas seansu filmu z 1921 roku – „Brzdąc” (o godz. 12). To pierwszy wielki filmowy sukces Charliego Chaplina, któremu na ekranie partneruje młodziutki Jackie Coogan. Ciekawie zapowiada się sobotni pokaz filmu „Upiór w Operze” z 1925 roku, pierwszej adaptacji powieści Gastona Leroux – o godz. 20.30. Projekcji towarzyszyć będzie współczesna muzyka performatywna wykonywana na żywo przez Krzysztofa Baranowskiego. W roli narratora wystąpi znakomity aktor teatralny i filmowy, znany choćby z filmów Jana Jakuba Kolskiego, Mariusz Saniternik.

Cybulski, Smutniak, Kot

„Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” i „(Nie)znajomi” to włoska i polska wersja tego samego (prawie) scenariusza. Obie opowieści to kameralne komediodramaty. Pierwszy był jednym z największych przebojów kin włoskich 2016 roku, a jedną z głównych ról zagrała Polka – Kasia Smutniak. Oto siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru rozpoczynają zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, jakie otrzymują w trakcie spotkania. Kiedy tym samym wiele tajemnic zaczyna wypływać na światło dzienne, niewinna gra rodzi konflikty, które niełatwo będzie zażegnać… W polskiej wersji opowieści, z 2019 roku, wystąpili: Tomasz Kot, Maja Ostaszewska, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski, Kasia Smutniak (!), Łukasz Simlat oraz Wojtek Żołądkowicz. Uwaga! Obie wersje filmu będzie można zobaczyć w sobotę – o godz. 13.30 (włoska wersja) i 15.40 (polska wersja).

W tym samym dniu przewidziany jest też pokaz filmu dokumentalnego pt. „Lekcja miłości” (w reżyserii szczecinianek: Małgorzaty Goliszewskiej i Kasi Matei) – o godz. 18, a po projekcji, o godz. 19.15 – spotkanie z reżyserką M. Goliszewską oraz bohaterami filmu (poprowadzi je Tomasz Raczek). W niedzielę z kolei pokazane zostaną filmy nakręcone w Szczecinie: „Ławeczka” z 2004 roku (o godz. 15) oraz „Cała naprzód” z 1966 roku (o godz. 17). Pierwszy z nich to swobodna adaptacja słynnej sztuki rosyjskiego pisarza Aleksandra Gelmana. Reżyser Maciej Żak oraz scenarzysta Robert Mąka przenieśli akcję z Rosji do współczesnego Szczecina, a dokładniej do tamtejszego portu i na pokład statku wycieczkowego kursującego po Odrze. „Cała naprzód” to czarno-biała awanturniczo-przygodowa komedia o morzu i marynarzach ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej.

Bilety na wydarzenia w „Pionierze”, w cenie 15 i 30 złotych, są dostępne przez serwis bilety.fm oraz w punkcie sprzedaży bilety.fm na Zamku Książąt Pomorskich (wejście „i” na małym dziedzińcu). Dokładny program imprezy jest na stronie: https://slynnaaleja.szczecin.eu – tu również można znaleźć informacje o innych atrakcjach podczas Festiwalu Marek.

(MON)