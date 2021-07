Kontrowersyjna detronizacja „Pioniera”

Kino „Eden Théâtre" w La Ciotat na południu Francji zostało oficjalnie uznane za najstarsze działające kino na świecie i wpisane tym samym do „Księgi rekordów Guinnessa". To oznacza, że szczecińskie kino „Pionier 1907" straciło wspomniany tytuł, który dzierżyło od niemal szesnastu lat. Decyzja wydawców wspomnianej księgi jest dość kontrowersyjna, bowiem francuskie kino na wiele lat zostało zamknięte, stąd nie powinno być uznane za najstarsze nieprzerwanie działające w tym samym miejscu kino na świecie. Właściciel „Pioniera" komentuje, że nie ma czym się przejmować, bo to przecież tylko taka zabawa w rekordy i że już wcześniej pojawiały się kandydatury obiektów, które miały „zdetronizować" kino ze Szczecina.

„Rekordy traktujmy z przymrużeniem oka"

Francuskie kino zostało otwarte 15 czerwca 1889 roku, a - jak chwalą się właściciele - swoje pierwsze filmy wyświetlali tam pionierzy kinematografii, czyli bracia Lumière. Poza tym w obiekcie odbywały się też przedstawienia teatralne, koncerty i mecze bokserskie.

- Wyczytałem w Wikipedii, że francuskie kino zostało

