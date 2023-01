Rzeźnik z Niebuszewa na dużym ekranie

„Miasto nocą” to tytuł najnowszego filmu ze Szczecinem w tle. Kanwą filmowej opowieści jest owiana tajemnicą, mroczna historia rodem z Niebuszewa, gdzie mieszkał morderca okrzyknięty mianem Rzeźnika z Niebuszewa.

Do dziś wspomnienie o nim budzi grozę. Ówczesna milicja przypisywała mu szereg zbrodni, z których udowodniono mu tylko jedną, ale na tyle straszną, że budzi ona grozę w kolejnym pokoleniu szczecinian. Ta miejska legenda zainspirowała Pawła Lewandowskiego, szczecińskiego twórcę, do wyreżyserowania filmu pt. „Miasto nocą”.

– Inspiracją mojego filmu jest prawdziwa historia Józefa Cyppka znanego jako „Rzeźnik z Niebuszewa” – mówi reżyser filmu. – Akcja filmu jest osadzona we współczesności. I stąd pojawi się gościnnie w jednej ze scen detektyw Krzysztof Rutkowski, który zagra samego siebie.

Jak mówi reżyser Paweł Lewandowski, zależało mu na tym, aby w filmie opowiadającym historię mocno związaną z miastem, zagrali aktorzy szczecińscy. Na dużym ekranie zobaczymy m.in. Henryka Gęsikowskiego, Marcina Laskowskiego, Adama Zycha oraz Beatę Kaczmarek, Sylwię Kowalczyk i Annę Bednarczyk.

Oprócz nich w filmie „zagrają” także lokalne plenery takie, jak np.: Wały Chrobrego, „dźwigozaury”, zamek i ulica Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ostatniej scenie zobaczymy natomiast Jasne Błonia leżące na styku Śródmieścia, Pogodna i właśnie Niebuszewa, gdzie przy dawnej ulicy Wilsona mieszkał morderca, który w latach 50. XX wieku był sprawcą makabrycznej zbrodni.

Co do filmu, można go zapowiedzieć krótkimi słowami: zwykłą szarą codzienność przerywa brutalne zabójstwo młodej dziewczyny. Wkrótce wiadomo już, że po Szczecinie grasuje „masowy”. Tropy prowadzą na Niebuszewo, gdzie na mieszkańców pada blady strach – boją się powrotu strasznej przeszłości. Tymczasem morderca umiejętnie wymyka się z policyjnych sideł…

Jak powstrzymać zabójcę i przerwać ciąg krwawych wydarzeń? Dowiemy się już 19 stycznia. Na ten dzień zaplanowano w Multikinie (CH Galaxy) premierę filmu. Początek seansu o godzinie 19.00. Premiera ma charakter zamknięty. Część miejsc jest biletowana, a zakupu dokonać można za pośrednictwem portalu bilety.fm. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI

