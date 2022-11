Zabójstwo na Niebuszewie - jednym z podejrzanych jest nieletni

Na szczecińskim Niebuszewie zamordowano młodego mężczyznę. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych, usłyszeli zarzut zabójstwa. Jeden z nich jest nieletni.

Do tragedii doszło we wtorek, 22 listopada, w kamienicy przy ul. Długosza. W związku z tą zbrodnią zatrzymano dwie osoby, usłyszały zarzut z art. 148 p. 1 KK. Jak informuje prok. Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, na wniosek prokuratora wobec jednego z podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Drugi (ma mniej niż 17 lat) trafi do schroniska dla nieletnich.

(AJ)