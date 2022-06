Kolejne zmiany na liniach. Powrót tramwajów w centrum i na Niebuszewie

Niedzielne próby przebiegły pomyślnie, zatem od poniedziałkowego poranka ponownie można ujrzeć tramwaje na pl. Rodła i przy Dworcu Niebuszewo. Tym samym zmieniły się trasy niektórych linii, co dla części pasażerów, mimo zapowiedzi, okazało się zaskoczeniem.

Tramwaje linii 1 kursują teraz na trasie os. Zawadzkiego – al. Wojska Polskiego – pl. Szarych Szeregów – pl. Rodła – pl. Hołdu Pruskiego – Brama Portowa – Potulicka. Linia 2 kursuje na częściowo zmienionej trasie: Plac Rodła – al. Wyzwolenia (powrót przez pl. Hołdu Pruskiego) – Brama Portowa – Turkusowa. Linia 3 została wydłużona od ronda Giedroycia do Dworca Niebuszewo, nie ma już cofania na wspomnianym rondzie. Linie 5 ze Stoczni Szczecińskiej do Krzekowa i 11 z Ludowej do Pomorzan kursują teraz przez zamknięty do wczoraj odcinek ul. Piłsudskiego (pl. Rodła i pl. Szarych Szeregów oraz al. Piastów). Zmieniła się też trasa "6", która jeździ z Gocławia przez ul. Jana z Kolna, ul. Wyszyńskiego, Bramę Portową, pl. Rodła (powrót przez pl. Hołdu Pruskiego). Z rozkładów niemal zniknęła linia 10, która wykonuje teraz zaledwie kilka kursów w godzinach szczytu na trasie Gumieńce - Brama Portowa - pl. Rodła (powrót przez pl. Hołdu Pruskiego Zmiany dotknęły też 12, która łączy teraz pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego (powrót przez al. Wyzwolenia) – pl. Rodła – al. Piastów iz Pomorzanami.

Przywrócenie tramwajów na pl. Rodła spowodowało też zmianę trasy zastępczych autobusów linii 812, które kursują w relacji Niemcewicza – pl. Rodła trasą: Kołłątaja – rondo Giedroycia – al. Wyzwolenia – pl. Rodła – Piłsudskiego – pl. Grunwaldzki – Rayskiego – al. Wyzwolenia – Ofiar Oświęcimia – Staszica – rondo Giedroycia – Kołłątaja (nawrót na rondzie Sybiraków).

Tekst i foto: ToT