Rozpoczął się Festiwal Młodych Talentów

W Szczecinie rozpoczyna się Festiwal Młodych Talentów 2022. Dziś w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec trwają przesłuchania konkursowe. Zagra finałowa dziesiątka wybrana spośród 300 zgłoszeń do tegorocznej edycji. Zagrają: OS.SO - Warszawa, KAST. - Aleksandrów Łódzki, Kieras - Trójmiasto, Jan Majewski - Radom, Gnomm - Wrocław, CÓRY - Poznań, KURZ - Szczecin, Mikołaj Śnieżek - Warszawa, Fela - Warszawa, Lucas Flint - Łódź. Wejście jest bezpłatne.

Koncert finałowy rozpocznie się w sobotę o godz. 18 w Teatrze Letnim. Bilety: bilety.fm. Wystąpią Fukaj, Różanek i Mary Spolsky.

Fukaj jest bohaterem jednej z najszybciej rozwijających się karier w historii polskiej sceny rapowej. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zwykły chłopak ze szczecińskich Gumieniec znalazł się w orbicie zainteresowania najpopularniejszych artystów i największych wytwórni, a jego ksywka elektryzuje słuchaczy jak kraj długi i szeroki. Swój debiutancki album "CHAOS", który ukaże się pod szyldem SBM Label, stworzył we współpracy z Kubim Producentem. Ich dzieło, choć tytuł na to nie wskazuje, jest uporządkowane od początku do końca.

Różanek jest songwriterem i aktorem Teatru Polskiego w Szczecinie. Współtworzył grupy Chorzy, Rykoszept i Ludzie Mili, występował też pod pseudonimami Nordyk oraz Feng Szuja. Pod własnym nazwiskiem udzielał się w niezliczonej ilości projektów artystycznych, zaś pierwszym autorskim utworem "Carnegie Hall" zadebiutował w połowie lipca 2022 roku. Na zaproszenie Szczecińskiej Agencji Artystycznej przygotował galę otwarcia Teatru Letniego pod nazwą Lorem Ipsum Show, a do pracy nad nią zaprosił Borys Sawaszkiewicza i szereg popularnych szczecińskich artystów. Różanek jest w trakcie realizacji kolejnych w pełni autorskich utworów, które współprodukuje ze wspomnianym Borysem Sawaszkiewiczem. Piosenka Carnegie Hall, którą współprodukował Jakub Maciejewski, niemal od momentu wydania nabrała ogólnopolskiego wymiaru i jest regularnie prezentowana na antenie Radia 357. Do końca bieżącego roku ukaże się kilka kolejnych singli Różanka, w tym dwa o tematyce szczecińskiej.

Na gali Festiwalu Młodych Talentów Różanek wystąpi razem z Borysem Sawaszkiewiczem (syntezatory), Maciejem Cierleckim (bas i moog) oraz Tomaszem Nawrockim (perkusja).

Mery Spolsky – od kilku lat mocno zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej. Performerka, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, która jak mało kto potrafi bawić się słowami, artystka o wyrazistym wizerunku i osobowości, którą pokochały tysiące fanów. Słynie z bardzo energetycznych koncertów i zwariowanych stylizacji. Występuje na najważniejszych polskich scenach i festiwalach. Popularność zdobyła dzięki albumom "Miło Było Pana Poznać" i "Dekalog Spolsky" – oba z nominacjami do nagrody Fryderyk. W czerwcu 2021 ukazała się jej debiutancka książka „Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj", którą artystka następnie przekształciła w muzyczną formę - nowatorska adaptacja literatury została również doceniona i nominowana do tegorocznej nagrody Fryderyk w dwóch kategoriach Album Roku Piosenka Poetycka i Literacka oraz Artystka Roku.

(as)