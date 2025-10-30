Prezydent Szczecina przejmuje nadzór nad sferą kultury w mieście
Prezydent Szczecina przejmuje nadzór nad sferą kultury w mieście
Data publikacji: 29 października 2025 r. 17:30
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2025 r. 08:15
Fot. Dariusz Gorajski
„W związku z obecną sytuacją w sferze kultury prezydent Szczecina podjął decyzję o przejęciu bezpośredniego nadzoru nad tym obszarem” - poinformował w środę Łukasz Kolasa, rzecznik prasowy prezydenta Szczecina.
Dotychczas sprawami kultury zajmował się wiceprezydent Marcin Biskupski.
„Na taką decyzję wpłynęły nie tylko ostatnie wydarzenia, w tym kwestie związane z konkursami na stanowiska dyrektorskie w Wydziale Kultury oraz Willi Lentza, ale także coraz głośniejsze głosy płynące bezpośrednio ze środowiska artystycznego. (...) Do magistratu skierowano dwa listy otwarte od przedstawicieli szczecińskiej kultury. Ich sygnatariusze nie tylko przedstawili konkretne postulaty, lecz także zaapelowali o większe, osobiste zaangażowanie prezydenta w organizowanie i upowszechnianie kultury” - czytamy w komunikacie.
- Jako prezydent miasta, nigdy nie ingerowałem w niezależność twórców, tworzenie programów artystycznych czy różnych działań kulturalnych w naszych jednostkach kulturalnych – mówi Piotr Krzystek. - Bliższa mi jest idea, że jako samorząd odpowiadamy za warunki i tworzymy infrastrukturę, a prawdziwą kulturę tworzą artyści i fachowcy. I ten kierunek chciałbym kontynuować - dodaje.
Przejęcie nadzoru nad pionem kultury przez prezydenta Szczecina nastąpi w drugiej połowie listopada.
ILONKA
2025-10-30 09:03:12
UWAGA DO LOOK ;)
CO TY GOSCIU PITOLISZ TAKIE BZDURY TUTAJ! LICZY SIE LICZY I NIE GADAJ TAKICH BZDET.
Tyle
2025-10-30 07:25:02
Jedyne czego potrzebuje kultura to ludzi, którzy się na niej znają i stosownego finansowania.
Look
2025-10-29 21:57:41
To miasto nie liczy się na mapie kulturalnej Polski i nie zmieni tego żaden nadzór. Tu nie ma serca dla kultury. Miasto nie ma żadnej liczącej się imprezy czy wydarzenia. Teatry poza wyjątkami zaspokajają lokalne potrzeby i gusta jak się wydaje niezbyt wyszukane. No może poza kinem Pionier . Nie mówiąc o wystawach i innych formach. Po prostu taka Gmina.
Modlin
2025-10-29 20:58:00
Kultura nie potrzebuje urzędników ,ministerstwa,czy dofinansowań.Nikt nie ma ochoty sponsorować tych pseudo aktorów.W Stanach ,Chinach czy Japonii to nie do pomyślenia żeby coś takiego finansować.Mają Hollywood i to na siebie zarabia.