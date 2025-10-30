Prezydent Szczecina przejmuje nadzór nad sferą kultury w mieście

Fot. Dariusz Gorajski

„W związku z obecną sytuacją w sferze kultury prezydent Szczecina podjął decyzję o przejęciu bezpośredniego nadzoru nad tym obszarem” - poinformował w środę Łukasz Kolasa, rzecznik prasowy prezydenta Szczecina.

Dotychczas sprawami kultury zajmował się wiceprezydent Marcin Biskupski.

„Na taką decyzję wpłynęły nie tylko ostatnie wydarzenia, w tym kwestie związane z konkursami na stanowiska dyrektorskie w Wydziale Kultury oraz Willi Lentza, ale także coraz głośniejsze głosy płynące bezpośrednio ze środowiska artystycznego. (...) Do magistratu skierowano dwa listy otwarte od przedstawicieli szczecińskiej kultury. Ich sygnatariusze nie tylko przedstawili konkretne postulaty, lecz także zaapelowali o większe, osobiste zaangażowanie prezydenta w organizowanie i upowszechnianie kultury” - czytamy w komunikacie.

- Jako prezydent miasta, nigdy nie ingerowałem w niezależność twórców, tworzenie programów artystycznych czy różnych działań kulturalnych w naszych jednostkach kulturalnych – mówi Piotr Krzystek. - Bliższa mi jest idea, że jako samorząd odpowiadamy za warunki i tworzymy infrastrukturę, a prawdziwą kulturę tworzą artyści i fachowcy. I ten kierunek chciałbym kontynuować - dodaje.

Przejęcie nadzoru nad pionem kultury przez prezydenta Szczecina nastąpi w drugiej połowie listopada.

Urząd Miasta Szczecin ogłosił w czwartek (23 października), że konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury wygrała Marta Dziomdziora.

oprac. (ip)

